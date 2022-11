Penthouse 5,5 triệu USD của sao 'Sex and the City'

Ngày 2/11, tờ Nypost đưa tin ngôi sao Sarah Jessica Parker vừa quyết định rao bán căn hộ của mình tọa lạc tại 366 Broadway trong tòa nhà Collect Pond House sang trọng của New York. Cô là diễn viên người gốc Ohio, nổi tiếng qua hàng loạt dự án đình đám như Hocus Pocus, L.A. Story và đặc biệt là Sex and the City. Ảnh: The Corcoran Group.