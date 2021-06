‘Penthouse 3’ lập thành tích người xem ngay khi phát sóng

Tập đầu tiên của “Penthouse 3” đã lên sóng hôm 4/6. Bước đầu, phim ghi nhận kết quả tích cực.

Ngày 5/6, Nielsen Korea đã công bố dữ liệu người xem cho tập đầu tiên của Penthouse 3. Đây cũng là mùa cuối của bom tấn truyền hình ăn khách. Theo thống kê, tập phim đạt rating trung bình 18,5% trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc.

Thành tích này đã đưa Penthouse 3 trở thành series có lượng người xem tập mở màn cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Tới nay, bộ phim cũng là chương trình truyền hình đạt rating cao nhất trong ngày thứ sáu tại Hàn Quốc.

Vừa ra tù, ác nữ Cheon Seo Jin đã rơi vào vòng vây của Yoon Hee và Su Ryeon. Ảnh: SBS.

Trong tập đầu mùa 3, những bí ẩn từ mùa 2 đã được làm sáng tỏ. Logan Lee (ParkEun Seok) thực sự đã bỏ mạng dưới tay Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) sau khi gã phản diện trốn trại thành công. Tuy nhiên, trước khi chết, Logan Lee đã kịp kết nối với một nạn nhân khác của Ju Dan Tae, chiêu mộ người này vào kế hoạch trả thù của mình.

Ác nữ Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) là người tiếp theo được thả tự do. Tuy nhiên, vừa ra trại, Seo Jin đã bị Oh Yoon Hee (Eugene) và Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) bắt cóc để tra hỏi về chân tướng cái chết của Logan Lee. Để trả thù cho người tình, Su Ryeon giờ đây sẵn sàng làm mọi chuyện.

Trong tập phim, khán giả cũng được chứng kiến cuộc sống tù tội của hội phụ huynh nhà giàu Hera. Họ bị chèn ép trong nhà giam, tạo ra hàng loạt tình huống tréo nghoe, hài hước. Ở mùa ba, dự đoán nhóm phụ huynh nhà giàu tiếp tục là yếu tố gây hài, làm giảm bớt không khí căng thẳng cho bộ phim.

Penthouse 3 dự kiến kéo dài 12 tập.