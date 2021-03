'Penthouse 2' tiếp tục những chi tiết vô lý đến hoang đường

Trong tập 11, nhân vật Na Ae Kyo do Lee Ji Ah đóng có màn thoát chết dù bị chồng cũ âm mưu thiêu sống. Cô cùng Oh Yoon Hee và Cheon Seo Jin hợp tác để đưa Joo Dan Tae vào tù.

Tối 27/3, tập 11 Penthouse 2 đã lên sóng, nội dung hé lộ nhiều khúc mắc và bí ẩn ở các tập trước.

Na Ae Kyo để lộ thân phận thật

Trong tập mới, Na Ae Kyo (Lee Ji Ah) đã để lộ thân phận thực sự, chính là Shim Su Ryeon. Điều này đồng nghĩa với việc người chết ở cuối phần 1 không phải là cô. Tập phim đã quay ngược thời gian về 2 năm trước, công khai việc Na Ae Kyo thật sự đã tới tìm Shim Su Ryeon và đề nghị tráo đổi thân phận vì hai người có khuôn mặt giống nhau. Người bị Joo Dan Tae (Uhm Ki Joon) đâm chết ở tập cuối phần 1 thực chất là Na Ae Kyo.

Trở lại Hera với thân phận Na Ae Kyo, Shim Su Ryeon đã bắt tay với Logan Lee (Park Eun Suk) và thư ký Jo - đàn em thân cận của Joo Dan Tae - để lập kế hoạch đánh lừa ông trùm phản diện.

Shim Su Ryeon và Na Ae Kyo tráo đổi thân phận từ hai năm trước, người chết ở phần 1 là Na Ae Kyo thật.

Theo kế hoạch, Na Ae Kyo cố tình báo cho Joo Dan Tae việc Logan Lee đến tìm mình để Joo Dan Tae cho người bắt tỷ phú Hàn kiều. Trên đường đưa Logan Lee về nơi giam giữ, Shim Su Ryeon (đang trong thân phận Na Ae Kyo) cho người giải cứu anh. Kết quả, thư ký Jo bị nhét vào bao tải và bị đánh bầm dập, thay vì Logan Lee.

Như đã "nhá hàng" trước trong trailer tập 11, Joo Dan Tae âm mưu giết hại Na Ae Kyo khi biết cô chính là Shim Su Ryeon. Joo Dan Tae cho người theo dõi và đâm xe vào Na Ae Kyo, sau đó âm mưu thiêu sống cô. Tuy nhiên, thư ký Jo vốn là đồng minh của Shim Su Ryeon nên đã âm thầm đưa cô thoát ra ngoài theo kế hoạch.

Đây tiếp tục là loạt tình tiết vô lý, "bẻ lái" đến vô lối của biên kịch Penthouse 2.

Joo Dan Tae vào tù, Bae Ro Na hồi sinh

Sau khi tin rằng Na Ae Kyo (tức Shim Su Ryeon) đã chết, Joo Dan Tae trở về nhà và bị Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) chuốc rượu say. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Joo Dan Tae bất ngờ bị cảnh sát bắt vì tội danh giết người. Chính Oh Yoon Hee (Eugene) đã tố cáo với cảnh sát. Đây là kế hoạch của ba người Shim Su Ryeon, Oh Yoon Hee và Cheon Seo Jin.

Cheon Seo Jin quyết định phản bội Joo Dan Tae, hợp tác với hai người còn lại vì trước đó, Joo Dan Tae đã đe dọa, ép cô giao ra khoản tiền khổng lồ để tránh việc Ha Eun Byeol bị bóc trần tội giết người.

Sau khi bị Joo Dan Tae đe dọa, Cheon Seo Jin hợp tác với Shim Su Ryeon và Oh Yoon Hee.

Cũng trong tập 11, Bae Ro Na cũng chính thức hồi sinh như dự đoán trước đó của khán giả. Cô bé được Shim Su Ryeon cứu và đưa tới điều trị ở một bệnh viện khác. Tỉnh dậy sau thời gian hôn mê, Ro Na đã gọi điện cho Seok Hoon và hẹn gặp mặt. Cô tiết lộ chính Joo Dan Tae là người muốn giết mình, khiến Seok Hoon tức giận và muốn đi tìm bố để báo thù.

Lúc này, Seok Hoon đã gặp Na Ae Kyo và biết đây chính là Shim Su Ryeon. Cậu ôm lấy mẹ và bật khóc vì xúc động. Trước đó, Seok Hoon nghĩ rằng hai người quan trọng nhất cuộc đời là mẹ Shim Su Ryeon và bạn gái Bae Ro Na đều đã qua đời. Khán giả cho rằng đây là phân cảnh ấm áp, hạnh phúc nhất trong tập 11.

Bên cạnh đó, sau khi Joo Dan Tae bị cảnh sát bắt, cơ quan chức năng cũng tới khám xét các địa điểm liên quan. Ở trong căn nhà của Joo Dan Tae, cảnh sát phát hiện Shim Su Ryeon và Bae Ro Na bị nhốt dưới tầng hầm. Hai người đều ở trong trạng thái sợ hãi, hoảng loạn và bị thương. Đây là kế hoạch của Shim Su Ryeon để cô và Ro Na trở lại với thân phận ban đầu.

Tập 11 kết thúc, Oh Yoon Hee vẫn chưa biết con gái còn sống. Cô dự định chuyển đi nơi khác và ôm theo hũ tro cốt giả của Bae Ro Na. Trong đoạn video giới thiệu tập 12, một nhân vật nam mới xuất hiện và có quan hệ mật thiết với Shim Su Ryeon. Khán giả cho rằng nhân vật trên sẽ đóng vai trò quan trọng, làm thay đổi tình tiết và cốt truyện trong phần 3 của bộ phim.