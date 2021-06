Pax Thiên và những em bé 'ngậm thìa vàng' đã lớn lên như thế nào?

Những "em bé ngậm thìa vàng" ở Hollywood có quá trình trưởng thành khó khăn do chịu sự chú ý quá mức của truyền thông.

Harper Beckham, Suri Cruise, Jaden Smith... đều là những em bé "ngậm thìa vàng" nổi tiếng ở Hollywood. Từ khi còn nhỏ, họ luôn bị bủa vây bởi sự chú ý của cả thế giới. Mỗi cử chỉ, hành động hay mỗi lần xuất hiện của họ đều thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông, dư luận.

Nhìn ở mặt tích cực, điều này là bàn đạp giúp họ dễ dàng có cơ hội tiến vào showbiz. Tuy nhiên, việc bị săn đón quá mức khiến những em bé "ngậm thìa vàng" gặp nhiều hệ lụy. Trên thực tế, họ đều trải qua quá trình trưởng thành nhiều áp lực.

“Công chúa Hollywood” không lớn lên cạnh cha

Ngày 6/6, paparazzi ghi lại hình ảnh Suri Cruise xách vali rời nhà riêng. Cô che chắn cẩn thận, một mình rời khỏi nhà mẹ ở New York. Chưa rõ con gái Katie Holmes du lịch cùng bạn hay về thăm gia đình ngoại ở Ohio.

Từ ngày sinh ra đến nay đã 15 tuổi, cái tên Suri Cruise chưa bao giờ nguội trước truyền thông. Dẫu không hoạt động nghệ thuật, không dùng mạng xã hội cũng chưa bao giờ nhận trả lời phỏng vấn với báo chí, Suri Cruise luôn được săn đón.

Lý do đầu tiên làm cái tên Suri Cruise được chú ý vì cô là con gái Tom Cruise và Katie Holmes. Nguyên nhân khiến Suri giữ được sức hút cũng chỉ có một: Bao lâu rồi Suri chưa gặp lại cha? Điều gì khiến tài tử Nhiệm vụ bất khả thi không gặp con, dù trước đó Tom Cruise luôn cưng chiều Suri vô điều kiện?

Suri Cruise không gặp cha suốt 8 năm. Ảnh: Mega, Getty.

Kể từ khi ra đời, Suri được mệnh danh là công chúa Hollywood. Chưa đầy một tuổi, Suri và cha mẹ cùng xuất hiện trên trang bìa Vanity Fair. "Suri rất đáng yêu, kiểu người luôn cuốn hút mọi ánh nhìn. Đúng là chỉ có công chúa của Cruise và Holmes làm được điều này", Variety nhận định.

Từ khi công chúa nhỏ chào đời, mỗi khi ra phố, Tom Cruise đều chiều chuộng con. Không hiếm gặp hình ảnh tài tử Top Gun bế Suri lên vai, đưa con gái đến những sự kiện lớn nhỏ.

Tuy nhiên, mọi chuyện khác đi sau khi Tom Cruise ly hôn Katie Holmes năm 2013. Trong khi tài tử Mỹ chọn cách tiếp tục phát triển sự nghiệp, Holmes dẫn con gái về New York sống. Nữ diễn viên muốn con phát triển bình thường như những đứa trẻ khác.

Mỗi khi hình ảnh Suri Cruise xuất hiện trên báo chí, công chúng luôn thắc mắc Tom Cruise đang làm gì, vì sao không gặp lại con gái. Suốt những năm qua Tom có nhớ con gái hay không...

Theo Us Weekly, Tom Cruise hoàn toàn có quyền gặp gỡ con gái, giống với thỏa thuận khi ly hôn. “Tuy nhiên, do tôn sùng giáo phái Scientology, anh không gặp gia đình”, tạp chí Mỹ bình luận.

Pax Thiên đổi đời nhờ sự cưu mang của Angelina Jolie

Ngày 7/6, tờ The Sun đăng danh sách những học sinh tốt nghiệp vào năm nay tại trường tư thục nổi tiếng ở Los Angeles, Mỹ. Nguồn tin cho biết Pax Thiên hoàn thành việc học online từ giữa tháng 3, lễ tốt nghiệp diễn ra ngày 5/6 nhưng không đến dự vì tính cách nhút nhát. Người con gốc Việt của Angelina Jolie chọn cách du lịch cùng mẹ và 5 anh chị em.

Pax Thiên là trường hợp khá đặc biệt ở Hollywood. Cậu không phải là con ruột của vợ chồng Angelina Jolie - Brad Pitt. Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện, chàng trai 17 tuổi vẫn luôn nhận được nhiều sự chú ý.

Pax Thiên tên thật là Nguyễn Quang Sáng. Cậu bé được Angelina Jolie nhận nuôi trong một lần vợ chồng nữ diễn viên sang Việt Nam du lịch hồi năm 2007. Thời điểm đó, cậu bé chỉ vừa lên 4 tuổi. Do thời gian dài sống trong trại trẻ mồ côi, Pax Thiên có tính cách nhút nhát.

Pax Thiên đổi đời nhờ được Angelina Jolie nhận nuôi. Ảnh: AP.

Đến khi về Mỹ sống cùng mẹ, cậu tỏ ra sợ ống kính truyền thông. Mỗi khi ra ngoài và bị paparazzi chụp ảnh, Pax Thiên đều cố gắng nép vào mẹ. Nhưng đó là chuyện của quá khứ.

Sau khi Angelina Jolie ly hôn với Brad Pitt, đây cũng là thời điểm con trai cả Maddox du học Hàn Quốc. Pax Thiên từ đứa bé nhút nhát trở thành chỗ dựa duy nhất của mẹ và 4 người em.

Chưa bước sang tuổi 18, Pax Thiên cao lớn hơn mẹ. Vẫn như mọi lần, lúc xuống phố, cậu hạn chế tiếp xúc với ống kính paparazzi. Song, không còn hình ảnh Pax Thiên nép bên mẹ. Chàng trai 17 tuổi đã mạnh mẽ, chững chạc đi lên phía trước để bảo vệ mẹ và các em.

Theo US Weekly, trong mùa dịch, Angelina Jolie thuê huấn luyện viên riêng để dạy Pax Thiên học boxing. Sao phim Maleficent cũng khuyên con trai học tiếng Việt để đừng quên ngôn ngữ mẹ đẻ.

Hiện, Pax Thiên theo đuổi nghề DJ.

Con trai nổi loạn của tài tử Will Smith

Trong các quý tử, con cưng "ngậm thìa vàng" của sao Hollywood, Jaden Smith luôn là cậu bé gây ồn ào đúng nghĩa. Từ nghề nghiệp đến đời tư, chàng trai sinh năm 1998 chưa bao giờ chịu bình lặng.

Là con trai của ngôi sao nổi tiếng Will Smith, từ nhỏ Jaden được bố hướng theo sự nghiệp điện ảnh. Năm lên 8, anh xuất hiện trên màn bạc với The Pursuit of Happiness và The Day the Earth Stood Still. Tuy nhiên, đến khi đóng trong Karate Kid, Jaden Smith được nhắc đến với biệt danh “sao nhí”.

Trong bộ phim võ thuật, con trai Will Smith được Thành Long khen ngợi tuy nhỏ tuổi nhưng hoàn thành xuất sắc vai diễn. “Có thể cậu ấy là Thành Long của Hollywood”, ngôi sao người Hong Kong khẳng định.

Jaden Smith có đời tư và sự nghiệp khá ồn ào. Ảnh: Shutterstock.

Đến khi lấn sân sang âm nhạc, Jaden Smith tiếp tục gặt hái thành công. Ca khúc Never Say Never hợp tác cùng Justin Bieber giúp cậu được New York Times gọi là thần đồng âm nhạc.

Tuy nhiên, điều công chúng chú ý nhiều nhất về Jaden Smith là đời tư. Tháng 6/2018, sao nhí gây chú ý khi diện váy đến dự sự kiện của Louis Vuitton. Ít lâu sau, nam ca sĩ công khai là người song tính và bày tỏ có tình cảm với rapper Tyler. “Tôi cực kỳ yêu anh ấy”, Jaden Smith nói tại sự kiện Tyler's Camp Flog Gnaw Carnival ở Los Angeles năm 2018.

Mặt khác, con trai Will Smith có đời tư khá phức tạp với những mỹ nhân Hollywood. Những bóng hồng từng có quan hệ tình cảm với Jaden Smith gồm Kylie Jenner, nữ diễn viên Amandla Stenberg, người mẫu Sarah Snyder, Sofia Richie - con gái của nam danh ca Lionel Richie…

Harper Beckham - công chúa quyền lực từ nhỏ

Từ khi chào đời năm 2011, Harper được hưởng mọi đặc ân của “công chúa”. Giống với Suri, con gái của cặp vợ chồng quyền lực người Anh thu hút mọi sự chú ý của truyền thông từ khi ra đời.

Những năm 2014-2015, bà Beck luôn dát đồ hiệu lên Harper mỗi khi cô bé xuống phố. Thông tin “mẹ con Beck diện đồ nghìn USD”, “trang phục đắt đỏ của con gái Beckham”... là những thông tin thường xuyên gặp trên mặt báo.

Harper Beckham là con gái cưng của vợ chồng cựu danh thủ Anh. Ảnh: Getty.

David Beckham từng thừa nhận anh yêu quý con gái vô điều kiện. “Tôi chẳng có chút quyền lực nào trước con gái”, cựu danh thủ Anh nói với CNN. Anh xăm lên tay dòng chữ Pretty Lady Harper để thể hiện tình cảm với bé Harper.

Sự chú ý của truyền thông chưa bao giờ rời bỏ Harper Beckham. Dịp sinh nhật lần thứ 9 hồi tháng 8/2020, cơn mưa lời khen đến với cô bé, từ việc khen cô lớn lên xinh đẹp giống bố, thời trang sang chảnh giống mẹ...

Lớn lên, Harper Beckham được mẹ đồng ý việc tự do theo đuổi những gì mình thích.

Trong thời gian giãn cách xã hội, Harper học vẽ tranh. Cô bé từng viết lên cửa sổ dòng chữ "Con không thích đi học, cho con làm gì liên quan nghệ thuật chút đi" để gửi thông điệp đến mẹ.

Bà Beck luôn tôn trọng quyết định của con. Truyền thông khẳng định nhà thiết kế người Anh sẽ chiều theo ý thích của Harper. “Chúng tôi cho phép các con được làm 99% điều mình thích, chỉ cần chúng được sống thoải mái như những đứa trẻ bình thường khác”, Beckham từng nói với CNN.