'Pawternity leave' - chế độ nghỉ phép dành cho người nuôi thú cưng

Nhiều công ty cho phép nhân viên nghỉ phép 5-14 ngày để chào đón hoặc chăm sóc thú cưng.

Pawternity leave /pɔˈtɜː.nɪ.ti ˌliːv/ (danh từ): (Tạm dịch) Chế độ nghỉ phép dành cho người nuôi thú cưng

Định nghĩa:

Pawternity leave được định nghĩa là kỳ nghỉ phép ngắn hạn dành cho những nhân viên sắp nuôi thú cưng mới, hoặc phải chăm sóc thú cưng bị ốm, bị thương hoặc thú cưng qua đời.

Pawternity leave (trong đó paw dùng để chỉ bàn chân của động vật như chó, mèo) là biến thể paternity leave - kỳ nghỉ phép dành cho những nhân viên sắp lên chức bố. Nhân viên được nghỉ phép có lương để dành thời gian chăm sóc đứa con mới chào đời.

Pawternity leave ra đời vào khoảng năm 2016-2017. Một số công ty bắt đầu áp dụng chính sách này và được nhân viên ủng hộ, đón nhận.

Năm 2017, Brewdog plc - chuỗi nhà máy bia và quán rượu tại Scotland - đã áp dụng chế độ nghỉ phép dành cho người nuôi thú cưng. Theo đó, nhân viên sẽ được nghỉ 1 tuần để chào đón thú cưng mới về nhà.

Công ty cung cấp dữ liệu Mparticle cũng cho nhân viên nghỉ phép 2 tuần có lương nếu nhân viên nhận nuôi một chú chó cứu hộ. Bà Laurel Peppino, nhân viên tuyển dụng của công ty, cho biết thời gian 2 tuần nghỉ phép sẽ được dành cho việc huấn luyện và cho chú cún đi dạo.

Nhân viên công ty Harper Collins ở Ấn Độ cũng được nghỉ có lương 5 ngày nếu họ nhận nuôi thú cưng mới. Phương án này của công ty nhằm khuyến khích nhân viên có trách nhiệm hơn khi nhận nuôi động vật.

Ông Ananth Padmanabhan, giám đốc điều hành của công ty, mong muốn chế độ này sẽ giúp nhân viên được cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ông không muốn nhân viên phải lo lắng về những kỳ nghỉ phép trước khi quyết định lập gia đình.

Ứng dụng của pawternity leave trong tiếng Anh:

- Pawternity leave is starting to be recognized by more companies.

Dịch: Chế độ nghỉ phép dành cho người nuôi thú cưng đang bắt đầu được nhiều công ty công nhận.

- Pawternity leave is a natural step in developing company culture.

Dịch: Chế độ nghỉ phép dành cho người nuôi thú cưng là một điều phù hợp để phát triển văn hóa công ty.