Paul Rudd kiếm được bao nhiêu tiền từ 'Người Kiến'?

Sau phần phim Ant-Man đầu tiên, Paul Rudd tiếp tục xuất hiện trong bom tấn Captain America: Civil War (2016). Đây là phần phim tiếp theo sau Captain America: Kẻ báo thù đầu tiên (2011) và Captain America 2: Chiến binh mùa đông (2014), đồng thời là dự án mở ra Giai đoạn 3 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Phim do bộ đôi anh em Anthony và Joe Russo đạo diễn, với phần kịch bản được chấp bút bởi Christopher Markus và Stephen McFeely. Chuyện phim xoay quanh cuộc nội chiến siêu anh hùng, khi biệt đội Avengers chia tách làm hai phe đối nghịch - một do Steve Rogers chỉ huy, một do Tony Stark dẫn đầu. Ảnh: USA Today.