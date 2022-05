Park Shin Hye sinh con trai đầu lòng sau 4 tháng tổ chức hôn lễ với nam diễn viên Choi Tae Joon. Sức khỏe của nữ diễn viên hiện ổn định.

Ngày 31/5, tờ Newsis cùng nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin Park Shin Hye sinh con đầu lòng. Nữ diễn viên xác nhận thông tin thông qua công ty quản lý Salt Entertainment. Hiện, Park Shin Hye và con trai đều khỏe mạnh. Nữ ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn tới những người hâm mộ và bạn bè, đồng nghiệp.

“Chúng tôi xin thông báo với công chúng, nữ diễn viên Park Shin Hye sinh một bé trai khỏe mạnh tại bệnh viện ở Seoul vào hôm nay. Hiện tại, sức khỏe của cả nữ diễn viên và con đều rất tốt. Choi Tae Joon cùng các thành viên trong gia đình và những người thân quen đang chúc mừng, chăm sóc cô ấy. Chúng tôi xin cảm ơn sâu sắc những người đã gửi lời chúc mừng tới Park Shin Hye và Choi Tae Joon”, công ty thông báo.

Hình ảnh trong hôn lễ của Park Shin Hye và Choi Tae Joon.

Park Shin Hye và nam diễn viên Choi Tae Joon kết hôn vào ngày 22/1 tại một nhà thờ ở Gangdong-gu, Seoul. Lễ cưới có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Lee Min Ho, Nam Goong Min, Seolhyun, Lee Seo Jin, Ryu Jun Yeol, Lee Hong Ki, Crush và D.O (EXO).

Cả hai vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 5/2017 nhưng khi đó họ khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Tháng 3/2018, họ thừa nhận mối quan hệ tình cảm và kết hôn sau 5 năm yêu đương.

Vào tháng 11/2021, Park Shin Hye thông báo đang mang thai con đầu lòng. Khi đó, nữ diễn viên nhắn nhủ tới người hâm mộ: “Tôi muốn cẩn thận khi chia sẻ thông tin này vì mọi thứ còn quá sớm. Tuy nhiên, một sinh mệnh quý giá đã đến bên tôi trong quá trình chuẩn bị cho hôn lễ”.

Park Shin Hye sinh năm 1990. Cô tham gia các phim nổi tiếng như Nấc thang lên thiên đường (2003), Cây trên thiên đường (2006), Cô nàng đẹp trai (2009), Người thừa kế (2013), Pinocchio (2015), Chuyện tình bác sĩ (2016), Ký ức Alhambra (2019).

Choi Tae Joon sinh năm 1991, tham gia nhiều phim truyền hình như So I Married the Anti-fan, The Undateables, EXIT…