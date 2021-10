Park Seo Jun trở thành đại sứ thương hiệu của Skechers Việt Nam

Nam diễn viên đã hoàn tất hợp đồng để xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo Skechers giai đoạn 2021-2022 tại Việt Nam và các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan...

Trong vai trò đại sứ thương hiệu, nam diễn viên Hàn Quốc sẽ đứng đầu các chiến dịch quảng cáo giai đoạn 2021-2022 của sáu thị trường tăng trưởng chính cho Skechers. Lần xuất hiện chính thức đầu tiên của Park Seo Jun sẽ nằm trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập Skechers D'Lites 4.0 và Stamina Airy.

Skechers D'Lites 4.0 là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007. Còn Stamina Airy là dòng giày thể thao nổi tiếng với đế Air Cool Memory Foam.

Park Seo Jun năng động trong trang phục và giày của Skechers.

Chia sẻ về lần hợp tác này, Park Seo Jun cho biết: “Tôi cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi trở thành đại sứ thương hiệu khu vực mới của Skechers. Đôi giày rất quan trọng đối với những người thường xuyên di chuyển như tôi. Tôi khuyên bạn nên sử dụng Skechers, không chỉ thời trang mà còn thực sự thoải mái. Tôi rất hào hứng khi chia sẻ bức ảnh của tôi cùng Skechers đến với mọi người, hy vọng tất cả sẽ thích chúng”.

Park Seo Jun ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2011 khi xuất hiện trong video ca nhạc mang tên I remember của Bang Yong-guk. Một số tác phẩm nổi tiếng nhất của anh cho đến nay là các vai diễn trong phim truyền hình như Kill me, Heal me (2015), What's wrong with secretary Kim (2018), Itaewon Class (2020) và Record of youth (2020).

Park Seo Jun hứa hẹn giúp các mẫu giày của hãng nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Trong thập kỷ qua, Park Seo Jun đã chứng tỏ khả năng diễn xuất ấn tượng và sự quyết tâm khi liên tục đón nhận những vai diễn thử thách. Điều này giúp anh thành công rực rỡ trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh, nhất là cơ hội thử sức trong phim siêu anh hùng The Marvels.

Với vẻ ngoài năng động, Park Seo Jun phù hợp với phong cách của Skechers đang xây dựng - thương hiệu của sự thoải mái. Từ giày thể thao khỏe khoắn đến những đôi sandal đơn giản đều giúp nam diễn viên tăng thêm nét quyến rũ, cá tính. Skechers đã làm nổi bật thêm nhiều khía cạnh của Park Seo Jun trong cuộc sống và góp phần mang lại sự thoải mái, đa phong cách cho anh.

Park Seo Jun đánh giá giày Skechers thời trang và thoải mái.

“Với tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của người tiêu dùng, điều quan trọng của một đại sứ thương hiệu, ngoài việc được yêu thích, còn phải là một hình mẫu đa chiều, truyền cảm hứng trong cuộc sống. Với nhu cầu kết nối với khách hàng của Skechers trên sáu thị trường khác nhau, việc có một đại sứ có sức thu hút rộng rãi là điều quan trọng”, ông Cedrick Tan, Phó chủ tịch cấp cao của Skechers - Trung Quốc và Đông Nam Á, cho biết.

Theo ông Cedrick Tân, mối quan hệ hợp tác lần này với Park Seo Jun là cơ hội tốt để quảng bá sâu rộng hơn về tính linh hoạt, sự thoải mái của sản phẩm giày dép và quần áo Skechers. Qua đó, Skechers còn có thể truyền cảm hứng cho khách hàng, giúp họ tìm thấy sự thoải mái và sự gắn bó với thương hiệu. Skechers muốn mở rộng sự hiện diện với tư cách là một trong những thương hiệu thể thao lớn trong khu vực và thế giới.

Video đầu tiên với sự tham gia của Park Seo Jun trong vai trò đại sứ thương hiệu khu vực mới của Skechers có thông điệp “Find your new comfort zone with Skechers” (tạm dịch: Tìm thấy sự thoải mái của bạn với Skecher). Thông điệp mà Skechers và Park Seo Jun mang đến là mong muốn thoát khỏi sự đơn điệu, tận hưởng trải nghiệm mới mẻ và khám phá những khả năng mới. Tất cả thể hiện trong cách ăn mặc phong cách, thoải mái.

Video quảng bá có nhịp độ nhanh và tràn đầy năng lượng. Mở đầu, Park Seo Jun xuất hiện trong hình ảnh vị giám đốc bảnh bao với bộ âu phục, tương tác với không gian kỹ thuật số với màu sắc biến hóa giữa đen và trắng. Sau đó, anh vượt qua từng ranh giới đầy phong cách với loạt giày Skechers D ' Lites 4.0.

Mẫu giày Skechers D ' Lites 4.0.

Khi bối cảnh thay đổi giữa nền đen trắng sang màu sắc, Park Seo Jun thể hiện sự nhanh nhẹn và sức mạnh khi dễ dàng bật nhảy thật cao để “hạ cánh” thật hoàn hảo mang đôi giày thể thao Stamina Airy, khoác trên người quần áo thể thao của Skechers.

Theo Skechers, chiến dịch này sẽ ra mắt đồng thời trên sáu thị trường vào ngày 1/11 trên các nền tảng truyền thông khác nhau, cụ thể là truyền hình, báo in, trực tuyến, mạng xã hội, cũng như quảng cáo tại cửa hàng và ngoài trời.

Các đại sứ thương hiệu Skechers đến từ Hàn Quốc trong quá khứ gồm có nhóm nhạc nam EXO, nhóm nhạc nữ Sistar và rapper Zico, diễn viên kiêm ca sĩ Bruneian, diễn viên Ngô Tôn….