Park Seo Joon mua nhà triệu USD

Tài tử "Itaewon Class" mua nhà 6 tầng tại vị trí đắc địa. Bên cạnh đó, anh còn có hành động ý nghĩa khi cho bạn bè thuê lại với mức giá thấp.

Ngày 23/10, Naver đưa tin nam diễn viên Park Seo Joon mua một tòa nhà 6 tầng trị giá 9,7 triệu USD . Tòa nhà gồm một tầng hầm và 5 tầng trên mặt đất, nằm ở khu Shinsadong của Gangnam.

Theo truyền thông Hàn Quốc, bất động sản nam diễn viên mua nằm gần các trạm giao thông công cộng có lưu lượng phương tiện lớn ở Apgujeong-dong. Đây là khu vực thuận tiện giao thông, buôn bán vì vậy có giá cả đắt đỏ.

Park Seo Joon mua nhà gần 10 triệu USD , sau đó cho bạn bè thuê lại với giá hỗ trợ.

Sau khi sở hữu tòa nhà, Park Seo Joon đã mời bạn bè là những nhà tạo mẫu tóc, stylist tới mở cửa hàng tại đây, cho họ thuê với chi phí thấp. Đây là hành động giúp đỡ thiết thực của tài tử Itaewon Class bởi nhiều người bạn của anh kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Chuyên gia địa ốc cho biết Park Seo Joon có thể kiếm lợi khoảng 4 tỷ won một năm ( 3,5 triệu USD ) nhờ kinh doanh và việc tăng giá trị của bất động sản.

Nam diễn viên Park Seo Joon đã hoàn thành cảnh quay cho dự án điện ảnh có tựa đề dự kiến là Dream - tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Lee Byung Hun sau cú hit Extreme Job (2019). Bộ phim kể câu chuyện về một đội bóng quy tụ những cầu thủ nghiệp dư với ước mơ soán ngôi vô địch giải World Cup vô gia cư - sự kiện bóng đá quốc tế được tổ chức mỗi năm một lần.

Bạn diễn của Park Seo Joon trong phim là nữ ca sĩ IU. Cô sẽ vào vai Lee So Min - một giám đốc sản xuất với tham vọng đổi đời bằng bộ phim tài liệu về hành trình đến với vinh quang của đội bóng do Hong Dae lãnh đạo.

Sau nhiều năm miệt mài diễn xuất, Park Seo Joon trở thành ngôi sao được săn đón và yêu thích bậc nhất Hàn Quốc.

Park Seo Joon nổi tiếng qua các bộ phim như She Was Pretty (2015), What's Wrong with Secretary Kim (2018), và gần đây nhất là Itaewon Class (2020) - bộ phim lấy đề tài khởi nghiệp của đài JTBC. Hiện tại, anh là nghệ sĩ nam lứa tuổi 30 được yêu thích nhất Hàn Quốc.