Park Seo Joon làm gì trong ‘Biệt đội Marvels’?

Tài tử Hàn Quốc xuất hiện chớp nhoáng trong trailer "The Marvels" và gây chú ý vì tạo hình không mấy đẹp mắt. Anh thủ vai Yan, hoàng tử của vương quốc Aladna.

Mới đây, Marvel Studios chính thức tung ra trailer đầu tiên của bom tấn The Marvels. Theo tiết lộ, đây là hậu truyện của Đại uý Marvel (2019) và phim truyền hình Ms. Marvel (2022), đồng thời là dự án thứ 33 của MCU. Dựa trên kịch bản của Megan McDonnell, tác phẩm do Nia DaCosta cầm trịch xoay quanh bộ ba nhân vật Carol Danvers/Captain Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel và Monica Rambeau theo nguyên tác truyện tranh.

Đáng chú ý, Park Seo Joon cũng xuất hiện chớp nhoáng ở đoạn cuối của trailer dài gần 2 phút. Trong phân cảnh dẫn đầu đội quân chiến đấu, anh mặc bộ giáp tối màu, với mái tóc bổ luống dài chấm vai. Tạo hình hài hước của tài tử Hàn Quốc ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Danh tính nhân vật của Park Seo Joon

Từ giữa năm 2022, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Park Seo Joon gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngôi sao Tầng lớp Itaewon được cho là đã sang Mỹ vào cuối năm 2021 để tham gia ghi hình bộ phim.

Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi sục sôi và háo hức chờ đợi màn thể hiện của nam diễn viên. Tuy nhiên, tạo hình của anh khiến nhiều người phải bật cười. Thậm chí, một số ý kiến không giấu nổi sự thất vọng. Họ cho rằng nhân vật của Park Seo Joon “không ngầu như tưởng tượng”. Cá biệt, có người còn so sánh tạo hình này với Prince Kit Charming trong bộ phim hoạt hình Shrek.

Gạt qua câu chuyện ngoại hình, danh tính của nhân vật cũng nhận nhiều sự chú ý.

Ban đầu, xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng nam diễn viên 34 tuổi vào vai thiên tài Amadeus Cho. Đây là siêu anh hùng gốc Hàn Quốc nổi tiếng nhất nhì truyện tranh Marvel. Theo nguyên tác, Amadeus Cho là một thiếu niên với trí tuệ siêu phàm. Nhưng chính vì vậy, anh bị nhiều thế lực săn lùng, dẫn đến bi kịch gia đình bị sát hại.

Park Seo Joon thành danh tại thị trường nước nhà với nhiều phim ăn khách. Ảnh: NME.

Theo Screen Rant, Amadeus Cho là con trai của Helen Cho. Nhân vật này từng xuất hiện trong vài phân cảnh nhỏ của bom tấn Age of Ultron (2015). Cô bị Ultron sử dụng quyền trượng Loki phù phép khống chế, và cuối cùng được Scarlet Witch giải thoát. Trở lại với nhân vật Amadeus Cho, anh tình cờ gặp được Bruce Banner (Người khổng lồ xanh) trên hành trình trốn chạy. Hai người trở thành đồng đội và sát cánh trong nhiều nhiệm vụ.

Dẫu vậy, cả Amadeus Cho lẫn Bruce Banner đều không có mối liên hệ mật thiết với Captain Marvel, đặc biệt là bối cảnh phim The Marvels. Chưa kể, tuổi đời của nhân vật cũng trẻ hơn so với tuổi thật của Park Seo Joon khá nhiều.

Vậy nên, rất khó để Park Seo Joon xuất hiện dưới vai Amadeus Cho. Thông tin này lại càng được khẳng định nhờ vào tạo hình mới được hé lộ của anh trong đoạn trailer The Marvels. Theo đó, nhiều nguồn tin quốc tế khẳng định anh hóa thân thành Yan D’ Aladna, hay còn gọi là Hoàng tử Yan trong phim.

Yan D’ Aladna là ai?

Yan D'Aladna là một nhân vật khá “mơ hồ” trong nguyên tác truyện tranh của Marvel. Số lần mà anh xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ít ai biết, cho đến nay, nhân vật này chỉ xuất hiện trong một ấn phẩm truyện tranh Marvel duy nhất - Captain Marvel Vol. 8 #9 và được nhắc tới trong X-Men Unlimited: Infinity Comic #28.

Theo Marvelfandom, Yan là Hoàng tử của vương quốc Aladna. Khi còn là một đứa trẻ, anh đã đính hôn với Lila Cheney, một dị nhân nổi tiếng của Marvel, tình cờ ghé thăm vương này. Theo tục lệ Aladna, chỉ phụ nữ mới có thể chọn bạn đời của mình.

Nhiều năm sau, Lila trở lại Aladna. Hoàng gia ép họ kết hôn, mặc dù cả Yan và Lila lúc này đều không muốn. Khi Captain Marvel ghé ngang vương quốc, Yan đã nhờ cô giúp mình hủy buổi lễ cưới. Kể từ đây, những rắc rối xảy ra dẫn đến cuộc chiến tranh giành hoàng tử Yan. Cuối cùng, Captain Marvel chiến thắng và trao cho Yan quyền tự chọn bạn đời. Sau khi lên ngôi vua, Yan đã bãi bỏ tập tục cổ xưa kỳ quái.

Yan đã suýt kết hôn với Captain Marvel. Ảnh: Marvel Comics.

Theo nguyên tác, Aladna là một xứ sở kỳ lạ nơi người dân giao tiếp bằng cách ca hát, hoặc tối thiểu là những câu nói có vần điệu. Và điều này rất có thể sẽ được Marvel Studios “bê nguyên” lên bộ phim.

Cộng với tạo hình của Park Seo Joon, nhiều khả năng nhân vật Yan D’ Aladna đóng vai trò là nhân tố chọc cười khán giả. Captain Marvel sẽ vướng phải những rắc rối “trời ơi đất hỡi” xảy ra xung quanh nhân vật này. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những tuyến sự kiện phụ của bộ phim.

Việc Captain Marvel cùng hai đồng minh Ms. Marvel và Monica Rambeau tới Aladna có liên quan trực tiếp tới tộc người Kree - nguồn gốc sức mạnh của cô. Mối quan hệ này đã được hé lộ ở phần phim Captain Marvel trước đó.

Phản ứng "bất thường" của khán giả

Bên cạnh Park Seo Joon, The Marvels còn có sự góp mặt của ngôi sao Brie Larson, Samuel L. Jackson hay Iman Vellani và Teyonah Parris... Đây được đánh giá là dự án điện ảnh trọng điểm của Marvel trong năm 2023. Điều này không gây ngạc nhiên, bởi lẽ phần tiền truyện ra mắt năm 2019 đã trở thành bom tấn với doanh thu hơn 1,1 tỷ USD trên toàn cầu.

Chỉ sau ít ngày, trailer The Marvels do Marvel Entertainment đăng tải đã thu hút được hơn 15 triệu lượt xem. Đoạn clip mở đầu với cảnh Nick Fury (Samuel L. Jackson) đóng quân tại Trạm vũ trụ SABRE, theo dõi Monica Rambeau (Teyonah Parris) trong không gian.

Phim đưa Brie Larson trở lại vai Carol Danvers, hợp tác với Monica Rambeau (Teyonah Parris) và Kamala Khan (Iman Vellani).

The Marvels xoay quanh hành trình của 3 nữ anh hùng. Ảnh: Celebrities.

Nội dung phim xoay quanh việc Carol Danvers (Captain Marvel) lấy lại danh tính của mình từ người ngoài hành tinh Kree và trả thù Trí thông minh tối cao (Supreme Intelligence). Nhưng cô đã phải gánh chịu hậu quả do những sự cố ngoài ý muốn. Để cứu vũ trụ, Carol phải hợp tác Kamala và Monica.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Zing, tới sáng 16/4, đoạn trailer đã nhận về hơn 565.000 dislike (không thích). Con số này còn vượt qua cả số lượt like là 474.000. Theo We Got This Covered, đây là trailer phim MCU nhận nhiều dislike nhất trong lịch sử, gấp nhiều lần số lượt dislike của Morbius - phim bị đánh giá tệ nhất nhà Marvel (11.000 dislike).

Đề tài này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận. Dạo một vòng trên các diễn đàn hay trang mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng The Marvels có nhiều siêu anh hùng là nữ, "nhồi nhét" các yếu tố sắc tộc hay thậm chí là nữ quyền...

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là những ý kiến chủ quan và phiến diện. Bởi lẽ, hệ thống nhân vật của phim đều tôn trọng nguyên tác, giữ nguyên giới tính và sắc tộc. Vậy nên, The Marvels là một dự án nghiêm túc và chỉn chu, không đáng bị nhận những chỉ trích tiêu cực từ một bộ phận khán giả như vậy.

Theo dự kiến, phim được khởi chiếu vào tháng 11 năm nay.