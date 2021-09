Park Seo Joon đóng 'Captain Marvel 2'

Quản lý xác nhận Park Seo Joon sang Mỹ vào chiều 3/9 để tham gia một bộ phim của Marvel Studios. Công ty cho biết sẽ tiết lộ thông tin cụ thể về vai diễn.

Star News đưa tin ngày 3/9, Park Seo Joon xuất hiện ở sân bay quốc tế Incheon. Nam diễn viên lên đường sang Mỹ để thực hiện các cảnh quay trong bộ phim mới của Marvel Studios. Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Park Seo Joon đảm nhận vai Amadeus Cho hay còn gọi là Brawn - một tay súng người Mỹ gốc Hàn trong The Marvels - phần 2 của Captain Marvel.

Công ty quản lý của Park Seo Joon là Awesome ENT từ chối tiết lộ thông tin cụ thể của bộ phim cũng như vai diễn mà ngôi sao 33 tuổi đảm nhận.

“Đúng là Park Seo Joon đã khởi hành đến Los Angeles vào đầu giờ chiều nay để tham gia bộ phim mới của Marvel Studios. Chúng tôi cảm ơn nhiều người đã thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ Park Seo Joon khi anh ấy thực hiện thử thách mới. Chúng tôi biết mọi người tò mò về tên bộ phim mà anh ấy xuất hiện, nhân vật Seo Joon thể hiện cũng như địa điểm, lịch trình quay phim. Tuy nhiên, chúng tôi tiết lộ chi tiết bộ phim sau”, công ty thông báo.

Park Seo Joon ở sân bay Incheon chiều 3/9. Ảnh: Newsen, Star News.

The Marvels do đạo diễn Nia Dacosta thực hiện và Brie Larson đảm nhận vai chính. Park Seo Joon dự định trở lại Hàn Quốc vào cuối năm nay, sau đó khởi quay bộ phim truyền hình Kyungseong Creature và dự án Dream được thực hiện ở nước ngoài.

Sinh năm 1988, Park Seo Joon hiện là một trong những diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc. Anh nổi tiếng thông qua nhiều dự án phim như Kill Me, Heal Me, She Was Pretty, Hwarang: The Poet Warrior Youth, Fight for My Way,…

Đặc biệt, What's Wrong with Secretary Kim (phát sóng năm 2018) và Itaewon Class (2020) đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1988. Anh không chỉ được công nhận tại Hàn Quốc mà còn nổi tiếng tại thị trường quốc tế.