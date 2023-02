Park Seo Joon cùng loạt ‘bảo chứng phòng vé’ tái xuất màn bạc 2023

2023 đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Park Seo Joon với loạt dự án bom tấn. Ngoài ra, nhiều cái tên "bảo chứng phòng vé" xứ Hàn cũng xác nhận tái xuất.

Màn ảnh rộng xứ Hàn 2023 hứa hẹn bùng nổ với loạt dự án bom tấn quy tụ dàn sao đình đám như Lee Byung Hun, Park Seo Joon, Park Bo Gum, Kim Hee Ae, Kim Hye Soo, Park Eun Bin, Suzy...

Concrete Utopia

Concrete Utopia là dự án của đạo diễn Um Tae Hwa – người đứng sau thành công của Vanishing Time: A Boy Who Returned. Ảnh: Naver.

Concrete Utopia là một bộ phim kinh dị - thảm họa do Um Tae Hwa – người đứng sau thành công của Vanishing Time: A Boy Who Returned - đạo diễn. Được chuyển thể dựa trên series webtoon Pleasant Neighbor của Kim Soong Nyung, phim kể về những người sống sót sau trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Căn hộ cung điện hoàng gia ở thủ đô Seoul.

Dự án điện ảnh quy tụ dàn cast đình đám với bộ ba nhân vật chính do Lee Byung Hun, Park Seo Joon và Park Bo Young đảm nhận. Lee Byung Hun sẽ vào vai Young Tak - người chỉ huy lực lượng bảo vệ khu chung cư khỏi những kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Young Tak nhận được sự giúp đỡ từ Min Sung (Park Seo Joon) - một công chức hiền lành, chân thành và vợ của anh là Myung Hwa (Park Bo Young) - cựu y tá mạnh mẽ nhưng ấm áp, chuyên chăm sóc cho những người bị thương sau vụ động đất.

The Moon

The Moon là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên về thám hiểm mặt trăng, Ảnh: Naver.

Bom tấn khoa học viễn tưởng cũng là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên về thám hiểm mặt trăng, kể về một người đàn ông bị bỏ lại giữa không gian vũ trụ rộng lớn sau một tai nạn. Phim được chỉ đạo bởi Kim Yong Hwa - đạo diễn của series điện ảnh ăn khách Along With The Gods.

The Moon thu hút sự quan tâm của khán giả khi có sự góp mặt của dàn cast nổi tiếng gồm tài tử Seol Kyung Gu, D.O (EXO) và Kim Hee Ae. Trong đó nam idol nhóm EXO sẽ vào vai Seon Woo - một thành viên phi hành đoàn vô tình bị mắc kẹt trong không gian. Seol Kyung Gu đảm nhận vai Jaeguk - cựu giám đốc trung tâm vũ trụ cũng là người đang nỗ lực giải cứu Seon Woo. Nữ chính duy nhất của phim là Kim Hee Ae. Cô hóa thân làm tổng giám đốc trạm vũ trụ của NASA - Young Eun – cũng là người nắm giữ chìa khóa để cứu Seon Woo.

Phim do Dexter Studio phụ trách hiệu ứng hình ảnh cũng là đội ngũ từng hợp tác tạo nên tiếng vang của Along With The Gods (2017 - 2018). Chia sẻ với The Korea Times về tác phẩm điện ảnh đánh dấu màn tái xuất của Do Kyung Soo sau thời gian nhập ngũ, nam ca sĩ nói: “Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất của tôi từ trước đến giờ".

Smugglers

Smugglers do bộ đôi Kim Hye Soo và Yeom Jung Ah đóng chính. Ảnh: Naver.

Bộ phim kinh dị tội phạm của Ryu Seung Wan – đạo diễn bom tấn Escape From Mogadishu – lấy bối cảnh những năm 1970 tại một làng nhỏ yên bình bên bờ biển, xoay quanh câu chuyện về hai người phụ nữ vô tình bị vướng vào đường dây buôn lậu đầy hiểm họa.

Bộ phim đã thu hút sự chú ý của khán giả khi vai chính được giao cho hai nữ diễn viên kỳ cựu là Kim Hye Soo và Yeom Jung Ah. Hơn nữa, với sở trường làm phim hành động, bạo lực của đạo diễn Veteran, Smugglers được giới chuyên môn đánh giá là một trong những dự án điện ảnh được chờ đợi nhất năm 2023.

Ngoài bộ đôi chính Kim Hye Soo và Yeom Jung Ah, phim còn có sự tham gia của dàn cast đình đám gồm Jo In Sung, Park Jung Min, Go Min Si, Kim Jong Soo…

Wonderland

Wonderland quy tụ dàn diễn viên hàng đầu xứ Hàn. Ảnh: Naver.

Tác phẩm khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh một vũ trụ mô phỏng sử dụng công nghệ thực tế tăng cường trí tuệ nhân tạo có tên gọi là ‘Wonderland’ - nơi tất cả có thể hội ngộ với những người thân yêu mà họ không thể gặp lại ngoài đời thực.

Tác phẩm nhận được đông đảo khán giả cả trong nước lẫn quốc tế quan tâm khi quy tụ dàn cast toàn sao hạng A gồm Gong Yoo, Bae Suzy, Park Bo Gum, Choi Woo Shik, Thang Duy và Jung Yu Mi… Trong đó, sự kết hợp lần đầu tiên giữa Bae Suzy và Park Bo Gum được dự đoán là một trong những yếu tố sẽ tạo nên hiệu ứng bùng nổ cho phim.

Cụ thể, Suzy và Bo Gum sẽ hóa thân thành cặp vợ chồng trẻ. Mối quan hệ của hai dần trở nên xa cách khi nhân vật của Park Bo Gum rơi vào trạng thái hôn mê. Vì thế, cô quyết định lên đường đến thế giới ảo với mong muốn được gặp lại và nói chuyện với anh một lần nữa.

Trong khi đó, Gong Yoo hóa thân thành một người chồng ở độ tuổi 40. Nhân vật này luôn mong nhớ người vợ quá cố do Thang Duy thủ vai. Chính vì thế, anh đã đến 'Wonderland" để có cơ hội được hội ngộ với vợ của mình. Những nhân vật quan trọng còn lại của phim là Jung Yoo Mi và Choi Woo Shik. Họ sẽ đóng vai những người điều khiển và sắp xếp mọi diễn biến trong thế giới ảo.

Kidnapped

Kidnapped đánh dấu màn tái xuất của bộ đôi Ha Jung Woo và Joo Ji Hoon. Ảnh: Naver.

Tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của đạo diễn Kim Seong Hun sau siêu phẩm đình đám Kingdom, dựa trên câu chuyện có thật về vụ bắt cóc một nhà ngoại giao ở Beirut, Lebanon vào năm 1986. Đây cũng là lần thứ hai Ha Jung Woo và Joo Ji Hoon kết hợp cùng nhau sau thành công của Along With The Gods. Theo Soompi, Ha Jung Woo chính là người đã đề xuất chọn Joo Ji Hoon cho tác phẩm này.

Trong phim, tài tử sinh năm 1978 vào vai nhà ngoại giao Min Jun - một người vượt qua khó khăn với sự nhanh nhạy phi thường và có tính khí thiên về chiến đấu hơn công lý. Trong khi đó, Joo Ji Hoon sẽ hóa thân làm tài xế taxi Pan Su - một người mang trong lòng nhiều vết sẹo sau khi trải qua cuộc sống khó khăn và không phân biệt thiện ác khi phải bảo vệ chính mình.

Dream

Dream có sự tham gia của bộ đôi chính Park Seo Joon và IU. Ảnh: Naver.

Bom tấn hài tâm lý do Lee Byung Hun – đạo diễn của bộ phim đạt doanh thu cao thứ hai Hàn Quốc năm 2019 Extreme Job - dẫn dắt, nhận được sự đón chờ của công chúng khi có sự tham gia đóng chính của Park Seo Joon và Lee Ji Eun (IU).

Trong đó, Park Seo Joon vào vai Yoon Hong Dae – một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng không may dính vào một sự cố ngoài ý muốn và bị quản chế kỷ luật. Sau đó, anh được bổ nhiệm làm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng đá quốc gia tham dự giải đấu quốc tế. Điều đặc biệt là đội bóng của Hong Dae huấn luyện lại bao gồm những người vô gia cư thậm chí chưa từng biết đến bộ môn này trước đó. Theo thời gian, anh vượt qua khó khăn và dần trở thành một thủ lĩnh thực thụ của đội.

Bạn diễn của Park Seo Joon trong tác phẩm này là “em gái quốc dân” IU. Cô sẽ vào vai Lee So Min - một đạo diễn khao khát thành công với bộ phim tư liệu về đội bóng của Hong Dae. Bên cạnh đó, Lee Hyun Woo sẽ xuất hiện với tư cách là một trong những cầu thủ bóng đá trong phim.

Boston 1947

Boston 1947 hội tụ cả yếu tố nội dung lẫn dàn diễn thực lực. Ảnh: Naver.

Bộ phim điện ảnh đề tài thể thao, dựa trên câu chuyện có thật về các vận động viên Hàn Quốc tham gia cuộc thi Marathon Quốc tế Boston vào năm 1947. Đây cũng là giải đấu Marathon quốc tế đầu tiên được tổ chức kể từ sau Thế chiến thứ 2.

Tác phẩm được đánh giá là một trong những phim điện ảnh được mong đợi nhất năm 2023 khi quy tụ dàn diễn viên thực lực. Trong đó, tuyến vai chính sẽ do bộ ba Ha Jung Woo, Bae Sung Woo và Im Si Wan đảm nhận. Tải tử 7X hóa thân thành Son Kee Chung - người Hàn Quốc đầu tiên giành huy chương tại Thế vận hội Olympic.

Bae Sung Woo thể hiện nhân vật Nam Sung Ryong - người nhận huy chương đồng trong cuộc thi Marathon tại Thế vận hội Berlin 1936. Trong khi đó, Im Si Wan sẽ vào vai Suh Yun Bok - học trò của Nam Sung Ryong cũng là người lập kỷ lục thời gian tại giải Marathon Boston năm 1947.

Dàn cast chính được hoàn thiện với sự xuất hiện của Park Eun Bin. Cô đảm nhận vai trò là bạn gái của Suh Yun Bok (Im Si Wan) – người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp cũng như thành tích của bạn trai. Sau thành công vang dội của Extraordinary Attorney Woo, màn tái xuất của Park Eun Bin trên màn bạc được nhiều khán giả đón đợi.

A Man Of Reason

A Man Of Reason là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Jung Woo Sung. Ảnh: Naver.

Bộ phim hành động đánh dấu màn ra mắt trên màn ảnh rộng trong vai trò đạo diễn của ngôi sao điện ảnh Jung Woo Sung.

Phim xoay quanh nhân vật Soo Hyuk (Jung Woo Sung) - người mong muốn một cuộc sống bình thường sau khi phải ngồi tù 10 năm thay cho tên trùm băng đảng cũ. Từ khi ra tù và biết được mình đã thành cha của một cô gái, Soo Hyuk muốn cắt đứt quan hệ với băng nhóm cũ để trở về bên cạnh người yêu cũ và con gái của mình. Thế nhưng, ông chủ không muốn buông tha cho Soo Hyuk nên đã thuê người bắt cóc con gái anh làm con tin.

Ngoài Jung Woo Sung, phim còn có sự góp mặt của Park Sung Woong và Kim Nam Gil. A Man Of Reason sẽ được Công ty Acemaker phân phối và dự kiến ra rạp trong quý 1 năm 2023. Trước đó, phim đã có buổi ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto vào tháng 9/2022.