Park Min Young gặp khủng hoảng

Park Min Young đang vướng vào bê bối nghiêm trọng nhất trong 17 năm diễn xuất. Cô gặp rắc rối về cả đời tư lẫn công việc vì từng hẹn hò đại gia tiền số Kang Jong Hyun.

Kể từ khi hình ảnh Park Min Young hẹn hò Kang Jong Hyun được Dispatch đăng tải tháng 9/2022, nữ hoàng phim hài lãng mạn Hàn Quốc liên tiếp xuất hiện trong những tin tức tiêu cực. Từ tranh cãi vì yêu đại gia tai tiếng, phim mới bị ảnh hưởng dẫn đến thành tích không như mong đợi đến bị cảnh sát triệu tập để điều tra, Park Min Young đang rơi vào chuỗi ngày khủng hoảng.

Cách đây ít ngày, News1 đưa tin Park Min Young trở lại với dự án phim mới mang tên Marry My Husband dựa trên webtoon cùng tên của tác giả Seong So Jak. Tuy nhiên, khi tin tức nữ diễn viên bị điều tra nổ ra, công chúng lo ngại cô khó có thể tiếp tục tham gia bộ phim.

Bê bối lớn nhất trong sự nghiệp

Ngày 14/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Phòng điều tra tài chính 2 của Văn phòng Công tố viên quận Nam Seoul (Trưởng công tố viên Chae Hee Man) đã triệu tập Park Min Young vì có liên quan tới Kang Jong Hyun - chủ sở hữu của sàn giao dịch ảo Bithumb. Kang Jong Hyun bị bắt trước đó ít ngày vì thao túng giá cổ phiếu và biển thủ, theo MBN.

Công tố viên nghi ngờ ông Kang và nhân viên ăn cắp tiền từ các công ty như Vident, Inbiogen, Bucket Studio và phát hành trái phiếu chuyển đổi (CB), sau đó nâng giá cổ phiếu để thu lợi bất chính. Trong đó, một giao dịch trái phiếu được thực hiện dưới tên Park Min Young và có khoản lãi hàng trăm triệu USD.

Trong cuộc làm việc với công tố viên ngày 13/2, Park Min Young phủ nhận việc cô có liên quan tới giao dịch kể trên. Các công tố viên đang cấm Park Min Young rời khỏi Hàn Quốc và xem xét liệu có tiếp tục triệu tập cô hay không.

Công ty quản lý của Park Min Young hiện cũng bị điều tra vì được cho là có liên quan tới Kang. Tờ Dispatch trước đó đưa tin Hook Entertainment do bạn thân của ông Kang sáng lập và cũng được đại gia này đầu tư tiền.

Công tố viên mở cuộc điều tra toàn diện bằng cách tịch thu và khám xét các công ty liên quan tới ông Kang vào tháng 10/2022. Ông Kang và các giám đốc điều hành chủ chốt cũng như nhân viên của các chi nhánh Bithumb đã bị bắt vì tội gian lận, tham ô.

MBN cho biết ông Kang bị cáo buộc là chủ của sàn giao dịch ảo Bithumb và tham gia thao túng giá cổ phiếu thông qua em gái Kang Ji Yeon. Kang Ji Yeon là Giám đốc điều hành của Inbiogen và Bucket Studio - chi nhánh của Bithumb.

Truyền thông và dư luận Hàn Quốc bắt đầu quan tâm tới Kang Jong Hyun khi hình ảnh ông này hẹn hò Park Min Young được tờ Dispatch đăng hồi tháng 9/2022. Tờ báo chuyên săn chuyện đời tư của nghệ sĩ Hàn Quốc cho biết Kang Jong Hyun có cuộc sống xa hoa và thậm chí tặng siêu xe cho bạn gái. Nữ diễn viên cũng thân thiết với gia đình bạn trai.

Park Min Young lao đao sau khi lộ ảnh yêu đại gia tiền số. Ảnh: Naver, APN, EGOIST.

Tờ Dispatch cho biết Kang Jong Hyun là đại gia tiền số tai tiếng. Danh thiếp của ông ghi là Chủ tịch Bithumb cùng một số công ty khác. Tuy nhiên, giấy tờ của những công ty trên không hề đề cập đến Kang Jong Hyun.

Đáng nói, Kang từng bị tố lừa đảo khoảng 3,5 tỷ won của A Capital bằng cách khai gian báo cáo tài chính. Năm 2014-2015, ông vay một công ty tài chính và biển thủ hơn 10 tỷ won. Năm 2016, Kang Jong Hyun bị kết án 3 năm quản chế.

Khi thấy thần tượng hẹn hò đại gia tiền số, nhiều fan của Park Min Young phản đối. Trước sức ép dư luận, Park Min Young thông báo chia tay Kang chỉ sau một ngày lộ hình hẹn hò. Tuy nhiên, cô không tránh khỏi điều tiếng ham giàu, bất chấp quá khứ để yêu đại gia. Đáng nói, chị gái của Park Min Young được thuê làm giám đốc một trong những chi nhánh của Bithumb. Người này đã từ chức sau khi nổ ra ồn ào của em gái.

Sự nghiệp bị ảnh hưởng

Theo truyền thông Hàn Quốc, không chỉ đời tư mà cả công việc của Park Min Young cũng chịu ảnh hưởng bởi vụ yêu đại gia tiền số. Thời điểm Park Min Young lộ ảnh hẹn hò Kang Jong Hyun rồi thông báo chia tay chỉ sau đó một ngày, phim mới của cô là Love in Contract đang lên sóng.

Ten Asia đưa tin tháng 10/2022, rating (tỷ suất người xem) các tập Love in Contract sau khi ồn ào tình ái của Park Min Young nổ ra giảm dần. Phim ra mắt ngày 21/9/2022 với rating 3,9% trên đài truyền hình cáp tvN và kết thúc với con số 3% ở tập 16 ngày 10/11/2022. Rating của tập 9 thậm chí xuống tới 2,6%. “Park Min Young - người được mệnh danh nữ hoàng phim hài lãng mạn - hẳn đang cảm thấy rất cay đắng", Ten Asia viết.

Phim kể về Choi Sang Eun (do Park Min Young thể hiện) - một phụ nữ hấp dẫn, tài năng và quyến rũ. Công việc của cô là đóng giả người yêu, vợ của những đàn ông độc thân.

Mọi chuyện thay đổi khi Jung Ji Ho (Ko Gyung Pyo) xuất hiện. Anh là người đàn ông bí ẩn và muốn ký hợp đồng hôn nhân kéo dài 5 năm với Choi Sang Eun. Từ đây, Choi Sang Eun rơi vào chuyện tình tay ba với Jung Ji Ho và một diễn viên nổi tiếng có tên Kang Hae Jin (Kim Jae Young). Vốn được đánh giá có kịch bản mới mẻ, hấp dẫn nhưng Love in Contract không thành công như mong đợi.

Park Min Young được mệnh danh nữ hoàng phim hài lãng mạn. Ảnh: Fomos.

Ten Asia nhận định chuyện đời tư là một trong những lý do khiến rating của phim không bùng nổ.

Trong khoảng 4 năm gần đây, cô chưa có dự án thật sự bùng nổ như thời Thư ký Kim sao thế? hay Sungkyunkwan Scandal. Her Private Life năm 2019 có rating trung bình là 2,6% (chiếu đài cáp tvN), When the Weather Is Fine (đài cáp JTBC) năm 2020 đạt tỷ suất người xem trung bình 2,2%. Dự báo tình yêu và thời tiết (năm 2022) có thành tích khả quan hơn với rating trung bình 6,7%. Tuy nhiên, phim đụng độ đối thủ quá mạnh là Hẹn hò chốn công sở hay Tuổi 25 tuổi 21 nên hiệu ứng không cao.

Trong khi đó, trước đó, Park Min Young được mệnh danh nữ hoàng phim hài lãng mạn của Hàn Quốc. Bước đột phá của nữ diễn viên là khi cô đến với bộ phim truyền hình Sungkyunkwan Scandal năm 2010. Đây là bộ phim truyền hình dành cho lứa tuổi mới lớn, cô vào vai một phụ nữ trẻ thông minh và tháo vát. Cô gái này sau đó cải trang thành nam sinh để vào học viện danh giá nhất ở Joseon.

Thành công của Park Min Young được nối tiếp bằng phim Thợ săn thành phố được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản vào năm 2011. Thành công trên màn ảnh nhỏ khiến nữ diễn viên nhận nhiều lời mời quảng cáo.

Cuối năm đó, cô xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng trong bộ phim kinh dị The Cat. Đặc biệt, thông qua phim hài lãng mạn Thư ký Kim sao thế?, Park Min Young nổi tiếng khắp khu vực. Phim đạt tỷ suất người xem cao, trung bình là 7,4% cho 16 tập phim dù chiếu trên đài truyền hình cáp.

Từ ngôi sao hàng đầu, liên tục gặt hái thành công, Park Min Young gây lo lắng khi gặp rắc rối từ đời tư tới công việc. Việc bị điều tra hiện chưa có kết luận cuối cùng nhưng ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của nữ diễn viên. Ở môi trường nổi tiếng khắt khe như ngành giải trí Hàn Quốc, đây là "vết nhơ" khó xóa bỏ với Park Min Young.