Park Min Young bị chê mặt đơ, mặc đồ xấu

Trái ngược với sao nữ, các mỹ nam xứ kim chi chuộng diện đồ tông sáng hơn như trắng, be, nâu. Jung Hae In bắt kịp xu hướng khi diện thêm mũ nồi đến từ thương hiệu Dior. Nhiều fan khen tạo hình của anh để lại ấn tượng nhất so với dàn nam diễn viên. Ảnh: theqoo.