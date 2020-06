Park Han Byul thất nghiệp vì chồng cầm đầu đường dây mại dâm

Sau khi Yoo In Suk thừa nhận các tội danh liên quan đến môi giới mại dâm, biển thủ, hối lộ, nữ diễn viên Park Han Byul nhận nhiều chỉ trích từ công chúng.

Ngày 3/6, trang Allkpop đưa tin Yoo In Suk, chồng nữ diễn viên Park Han Byul đã thừa nhận mọi cáo buộc như môi giới mại dâm, biển thủ tiền, hối lộ cảnh sát tại phiên tòa xét xử. Park Han Byul hiện cũng bị tẩy chay khỏi giới giải trí.

Nữ diễn viên Park Han Byul trước đó vẫn gửi thư yêu cầu cho chồng được tại ngoại và cầu mong sự tha thứ của công chúng. Thời điểm Yoo In Suk bị bắt Park Han Byul tiếp tục quay bộ phim Love in Sadness mà không rút lui. Tuy nhiên, sau khi chồng cô nhận tội, Park Han Byul đứng trước sự chỉ trích dữ dội của cư dân mạng. Công ty quản lý phải tạm dừng các hoạt động của cô.

Sự nghiệp của Park Han Byul bị tạm dừng vì scandal môi giới mại dâm của chồng.

"Park Han Byul đang chờ đợi kết quả phán xử của tòa án. Sau đó, cô ấy sẽ xem xét lịch trình của mình. Hiện tại, cô ấy không tham gia hoạt động nào", công ty quản lý của Park Han Byul chia sẻ.

Vì bê bối của chồng, Park Han Byul hiện tại không được mời tham gia các sự kiện hay dự án điện ảnh. Nữ diễn viên ở nhà chăm sóc con gái. Công chúng cho rằng Park Han Byul nên ly hôn chồng. Một số người bình luận không thể để nữ diễn viên nhận những hậu quả mà chồng cô gây ra vì nữ diễn viên không tham gia đường dây này, tuy nhiên, nhiều người không muốn thấy cô trên màn ảnh.

Park Han Byul cũng từng khẳng định cô không biết các mối quan hệ làm ăn của chồng. Nhưng truyền thông Hàn Quốc lại đưa tin Yoo In Suk từng đưa vợ đi gặp đối tác của mình, cũng là người cảnh sát mà Yoo hối lộ.

Park Han Byul từng được yêu mến vì có ngoại hình đẹp, ít scandal.

Park Han Byul kết hôn với Yoo In Suk (David Yoo) vào năm 2017. Cô sinh con đầu lòng năm 2018. Trước đó, nữ diễn viên hẹn hò 7 năm với ca sĩ Seven nhưng chia tay vì anh này dính bê bối lớn. Còn Yoo In Suk là nhân vật khá phức tạp trong giới kinh doanh, rất thân với ca sĩ Seungri. Báo chí Hàn Quốc cho biết Yoo In Suk là người quyền lực nhất trong nhóm chat tình dục, là kẻ "chống lưng" cho các thần tượng Kpop phạm pháp.

Park Han Byul sinh năm 1984, sở hữu chiều cao 1,67 m, thân hình thon gọn, gợi cảm. Cô chủ yếu hoạt động với tư cách người mẫu ảnh, diễn viên. Cô từng tham gia các tác phẩm như Bút tiên 2, Định mệnh, Cô nàng đỏng đảnh, Cô gái nhìn thấy mùi hương, Cô giúp việc tôi yêu, My Black Mini Dress...