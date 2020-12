Park Hae Jin là gương mặt xuất sắc của đài MBC năm 2020

Naver đưa tin lễ trao giải MBC Drama Awards 2020 được tổ chức tại Đại sảnh MBC và do người dẫn chương trình Kim Sung Joo điều khiển.

Trong chương trình, giải Daesang đã được trao cho nam diễn viên Park Hae Jin, ghi nhận thành tựu diễn xuất của anh trong phim truyền hình Kkondae Intern (Thực tập sinh cổ hủ). Đây là giải Daesang đầu tiên của Park Hae Jin kể từ khi bước vào làng giải trí năm 2006.

Park Hae Jin chia sẻ: “Tôi không chắc mình đã hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này. Daesang ít nhiều giống như gánh nặng trên vai tôi. Kkondae Intern là dự án đầu tiên của tôi với đài MBC kể từ khi nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc năm 2008. Cảm ơn mọi người đã trao cho tôi giải thưởng này”.

Tiếp đến, nam diễn viên gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè cũng như đạo diễn, biên kịch và bạn diễn của Kkondae Intern. “Tôi xin dành giải thưởng này để tri ân thực tập sinh cao cấp của mình, nam diễn viên Kim Eung Soo”, Park Hae Jin nói.

Danh sách người chiến thắng các hạng mục quan trọng khác ở thể loại phim truyền hình của Giải truyền hình MBC 2020 gồm:

Giải Daesang: Park Hae Jin (phim Kkondae Intern)

Phim truyền hình của năm: Kkondae Intern

Nữ diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình phát sóng thứ tư - thứ năm: Im Soo Hyang (phim When I Was the Most Beautiful)

Nam diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình phát sóng thứ tư - thứ năm: Kim Eung Soo (Kkondae Intern)

Nữ diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình/phim truyền hình ngắn phát sóng thứ hai - thứ ba: Nam Ji Hyun (365: Repeat the Year)

Nam diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình/phim truyền hình ngắn phát sóng thứ hai - thứ ba: Shin Sung Rok (Kairos)

Nữ diễn viên ưu tú trong phim truyền hình phát sóng thứ tư - thứ năm: Kim Seul Gi (Find Me in Your Memory)

Nam diễn viên ưu tú trong phim truyền hình phát sóng thứ tư - thứ năm: Im Joo Hwan (The Game: Towards Zero, The Spies Who Loved Me)

Nữ diễn viên ưu tú trong phim truyền hình/phim truyền hình ngắn phát sóng thứ hai - thứ ba: Nam Gyu Ri (Kairos)

Nam diễn viên ưu tú trong phim truyền hình/phim truyền hình ngắn phát sóng thứ hai - thứ ba: Lee Joon Hyuk (365: Repeat the Year)

Giải vàng diễn xuất: Shim Yi Young (My Wonderful Life)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Kim Sun Young (Kkondae Intern)

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Lee Sung Wook (365: Repeat the Year)

Nữ diễn viên mới xuất sắc: Kim Hye Joon (CHIP-IN)

Nam diễn viên mới xuất sắc: Ahn Bo Hyun (Kairos)

Cặp bạn diễn ăn ý: Kim Dong Wook và Moon Ga Young (Find Me in Your Memory)