Park Bom và những sao Hàn giảm cân thành công

Vào thời điểm tham gia chương trình Sixteen, Jihyo (TWICE) có thân hình khá mũm mĩm. Vì thế, cô phải chịu nhiều bình luận ác ý, miệt thị ngoại hình kém chuẩn so với các thần tượng khác. Nhờ nỗ lực không ngừng, thành viên nhóm TWICE giảm được 16 kg sau 3 tháng. Giờ đây, Jihyo có vóc dáng đẹp, gương mặt thanh thoát. Theo chia sẻ, cô giảm nửa lượng thức ăn và chăm chỉ tới phòng tập dù bận đến đâu. Ảnh: Mnet.