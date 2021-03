Park Bom trở lại với âm nhạc sau khi giảm 11 kg

Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen về ngoại hình trong loạt ảnh hậu trường buổi thu âm ca khúc "Do Re Mi Fa Sol", dự kiến ra mắt ngày 31/3.

Ngày 24/3, Dispatch đăng tải loạt ảnh chụp Park Bom ở hậu trường của buổi thu âm. Ở lần xuất hiện này, cựu thành viên 2NE1 nhận được nhiều lời khen của khán giả với vóc dáng thon gọn so với ngày trước.

Trong vài khoảnh khắc, gương mặt Park Bom được đánh giá sắc sảo, cuốn hút. Nụ cười, ánh mắt của nữ ca sĩ cũng không còn bị chê đơ cứng.

Park Bom nhận được nhiều lời khen về ngoại hình trong loạt ảnh hậu trường buổi thu âm.

Trước đó, ngày 22/3, My Music Taste đưa tin D-Nation Entertainment đã thông báo về sự trở lại của Park Bom. Cụ thể, nữ ca sĩ sẽ trở lại đường đua âm nhạc với đĩa đơn Do Re Mi Fa Sol ra mắt ngày 31/3. Do Re Mi Fa Sol là bài hát đầu tiên của Park Bom trong khoảng hai năm kể từ khi Re: Blue Rose được phát hành vào tháng 5/2019.

Để chuẩn bị cho việc trở lại, Park Bom đã giảm cân thành công. Nữ ca sĩ cho hay cô giảm được 11 kg, từ 70 kg xuống 59 kg. "Ăn kiêng thật sự rất khó khăn nhưng cảm giác thật tuyệt khi giảm cân. Sau khi gầy đi, tôi cũng không còn phải dùng nhiều loại thuốc. Tôi đang khỏe mạnh và sẽ không để mình trở lại tình trạng cũ", cô nói.

Hiện tại, Park Bom đã rời Seoul, chuyển đến sống ở đảo Ganghwa, Incheon, Hàn Quốc. Nữ ca sĩ cho biết việc chuyển ra ngoại ô khiến cuộc sống của cô khác biệt. "Ở đấy không có cửa hàng tiện lợi nên lúc đầu tôi thấy không thoải mái. Nhưng lâu dài, tôi nhận ra đây là nơi phù hợp với mình", ca sĩ sinh năm 1984 chia sẻ.

Park Bom nói thêm: "Đảo Ganghwa là vùng nông thôn. Việc chuyển đến đây sống giúp tôi tập trung vào chế độ ăn uống lành mạnh. Tôi cũng có thể thư thả để chuẩn bị cho album mới", cô nói trong chương trình.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 2019, Park Bom nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc. Vì thế, Do Re Mi Fa Sol được khán giả kỳ vọng giúp nữ ca sĩ dần lấy lại vị thế trong lòng người hâm mộ.