Park Bo Young vào vai nhân vật chỉ còn 100 ngày để sống

Nữ diễn viên Park Bo Young thủ vai nhân vật nữ chính gặp nhiều trắc trở trong bộ phim “Doom at Your Service”.

Xsport News đưa tin ngày 29/4, kênh truyền hình tvN đã công bố hình ảnh mới của nhân vật Tak Dong Kyung do Park Bo Young thủ vai trong bộ phim Doom at Your Service. Chùm ảnh ghi lại biến chuyển trong cảm xúc của Dong Kyung, từ khi phát hiện mình chỉ còn 100 ngày để sống tới lúc mỉm cười một mình bên chiếc bánh kem và bức ảnh gia đình lồng trong khung kính.

Tak Dong Kyung của Park Bo Young chỉ còn 100 ngày để sống.

Chia sẻ về vai diễn của Park Bo Young trong phim mới, nhà sản xuất cho biết: “Khán giả sẽ bị cuốn theo năng lượng tích cực tỏa ra từ Tak Dong Kyung. Dù chỉ còn 100 ngày để sống, cô vẫn giữ được nhiệt huyết và tinh thần lạc quan. Không gì có thể khiến cô chùn bước. Xin hãy chờ đón tác phẩm”.

Nhân vật chính trong Doom at Your Service là chàng trai tên Myul Mang (Seo In Guk). Myul Mang có khả năng biến mọi thứ mình chạm vào thành cát bụi. Anh gặp Tak Dong Kyung, một cô gái sẵn sàng đánh liều cả tính mạng để thay đổi số phận.

Nhân vật Tak Dong Kyung của Park Bo Young mất gia đình trong một tai nạn từ quá khứ và sống một thân một mình tới tận bây giờ.

Dong Kyung chỉ còn 100 ngày để sống. Cô ký giao ước với Myul Mang nhằm tìm cách thay đổi kết cục ấy. Dù đã sống cả cuộc đời bình lặng, không mơ mộng lớn lao, Dong Kyung vẫn muốn những ngày cuối đời thật ý nghĩa. Park Bo Young được kỳ vọng mang đến hình ảnh nữ chính đáng yêu và kiên cường trong vai diễn mới.

Doom at Your Service phát sóng tại Hàn Quốc từ ngày 10/5.