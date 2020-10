Park Bo Gum tái ngộ Duk Sun của 'Reply 1988'

5 năm sau khi thành đôi trong "Reply 1988", Park Bo Gum gặp lại Hyeri trong phim mới "Record of Youth".

Ngày 14/10, Newsen đưa tin Park Bo Gum và Hyeri tái hợp trong Record of Youth. Thành viên nhóm Girl’s Day tham gia bộ phim với tư cách diễn viên khách mời để ủng hộ bạn thân Park Bo Gum.

Trong preview tập 13, Hyeri vào vai người nổi tiếng thuê Ahn Jung Ha (do Park So Dam thủ vai) làm chuyên viên trang điểm. Cô sẽ gặp nhân vật Sa Hye Jun (do Park Bo Gum thủ vai) tại salon.

Hiện, thông tin này khiến người hâm mộ rất hào hứng. 5 năm trước, Park Bo Gum và Hyeri từng khuynh đảo màn ảnh khi thành đôi trong bộ phim truyền hình kinh điển Reply 1988. Chuyện tình ngọt ngào giữa chàng "Taek ngố" và nàng Duk Sun khiến hai diễn viên từng vướng tin đồn "phim giả tình thật".

Park Bo Gum và Hyeri chiếm nhiều tình cảm của khán giả với chuyện tình chàng "Taek ngố" và nàng Duk Sun trong Reply 1988 (2015).

Reply 1988 kết thúc, Park Bo Gum vụt sáng thành sao. Anh tiếp tục tỏa sáng với Mây họa ánh trăng và trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ diễn viên trẻ của màn ảnh Hàn. Với Hyeri - nữ ca sĩ bị đánh giá "chết vai" với nhân vật Duk Sun. Sau Reply 1988, Hyeri nhận thêm nhiều vai diễn mới, tuy nhiên ở vai diễn nào, khán giả cũng thấy bóng dáng của Duk Sun vụng về, hồn nhiên mà cô đã thể hiện năm 2015. Hyeri không có thêm vai diễn nào được đánh giá ấn tượng kể từ sau nhân vật Duk Sun, trong khi Park Bo Gum đã có những bứt phá về sự nghiệp.

Bộ phim truyền hình Reply 1988 được đánh giá là kinh điển của thể loại phim tình cảm gia đình Hàn Quốc. Phim xoay quanh cuộc sống của 5 gia đình và 5 người bạn ở một ngõ nghèo tại Seoul những năm 1988-1990. Những câu chuyện đời thường, giản dị nhưng sâu sắc, chân thực đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Phim được đánh giá như đời sống chảy vào màn ảnh, các diễn viên chính như Park Bo Gum, Hyeri... được ngợi khen về "diễn xuất như không diễn". Sau 5 năm phát sóng, Reply 1988 tiếp tục gây sốt trở lại vào đầu năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát, các nước tuân thủ lệnh giãn cách xã hội, nhiều người có thời gian ở nhà xem phim. Reply 1988 lọt top 10 phim được xem nhiều nhất trên các nền tảng chiếu phim trực tuyến.

Sau bộ phim, nhóm diễn viên chính trở thành những người bạn thân thiết, họ thường xuyên thu xếp thời gian gặp gỡ. Hình ảnh những cuộc hội ngộ của nhóm bạn Reply 1988 luôn thu hút truyền thông và khán giả. Bởi vậy, màn tái ngộ của Park Bo Gum và Hyeri ở Record of Youth được mong chờ.

Record of Youth là phim truyền hình dài 16 tập do tvN sản xuất. Phim là tác phẩm mới của đạo diễn Anh Gil Ho, người đứng sau thành công của các series Hoàng tử gác mái (2012), Ký ức Alhambra (2018)…

Đây là dự án phim cuối cùng của Park Bo Gum trước khi lên đường nhập ngũ vào ngày 31/8. Sau 12 tập lên sóng, Record of Youth vẫn ghi nhận rating ổn định dù vấp nhiều tranh cãi về nội dung.