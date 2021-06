Paris Hilton ủng hộ Britney Spears

Paris Hilton có tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ với Britney Spears. Cô ủng hộ ngôi sao "Toxic" đòi lại tự do.

Theo US Weekly, Paris Hilton chơi DJ tại một sự kiện khai trương ở Las Vegas vào ngày 24/6. Tại đây, cô đã nhắc đến Britney Spears khi mở bản nhạc Piece of Me.

Paris Hilton động viên người bạn lâu năm: "Ca khúc tiếp theo dành tặng cho một nữ hoàng. Chúng tôi đang nghĩ về cô ấy. Tôi yêu Britney. Hãy trả tự do cho Britney".

Trước đó, ngôi sao truyền hình thực tế thể hiện sự ủng hộ đối với Britney Spears bằng cách nhấn "thích" các bài đăng bảo vệ giọng ca Toxic.

Paris Hilton và Britney Spears gắn bó một thời. Ảnh: Getty.

Trong phiên điều trần hôm 23/6, khi lên tiếng để đòi lại quyền tự do, Britney Spears từng nhắc đến Paris Hilton. Công chúa nhạc pop lấy vụ việc Paris Hilton từng bị bạo hành ở trường nội trú Provo tại bang Utah làm ví dụ.

"Thành thật mà nói, tôi đã không tin câu chuyện của Paris Hilton. Tôi xin lỗi. Vì tôi là người ngoài cuộc. Có lẽ tôi đã sai. Và đó cũng chính là lý do tôi không muốn nói câu chuyện của mình trước công chúng. Tôi nghĩ họ sẽ cười nhạo tôi rằng 'Cô ta đang nói dối. Cô ấy có mọi thứ, cô ấy là Britney Spears mà'. Tôi không nói dối. Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình trở lại bình thường", Britney Spears nói trước tòa.

Mẹ và em gái của Paris Hilton sau đó cũng lên tiếng bênh vực Britney Spears. Nicky Hilton nói: "Cô ấy cần biết rằng chúng tôi tin cô ấy". Bà Kathy Hilton bày tỏ: "Britney là cô gái tốt và ngọt ngào".

Tình bạn giữa Paris Hilton và Britney Spears kéo dài hơn một thập kỷ. Cùng với Lindsay Lohan, họ là bộ ba nổi tiếng ăn chơi ở Hollywood những năm đầu tiên thập niên 2000. Các người đẹp thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với hình ảnh tiệc tùng ở hộp đêm.

Paris Hilton và Britney Spears từng không liên lạc trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong các bài phỏng vấn, Paris vẫn luôn đứng về phía người bạn của mình.

Khi được hỏi về việc Britney Spears phải sống dưới quyền giám hộ của cha ruột từ năm 2008, Paris Hilton nói: "Nếu bạn là một người trưởng thành, bạn nên được sống cuộc sống của mình, mà không bị kiểm soát. Có lẽ tôi cũng từng bị kiểm soát nên tôi hiểu cảm giác đó. Không thể tưởng tượng nổi nếu bây giờ điều đó lại xảy ra. Cô ấy không được làm chủ cuộc sống. Tôi không nghĩ như thế là công bằng".

Hiện phong trào đòi lại quyền công bằng cho "công chúa nhạc pop" vẫn diễn ra mạnh mẽ. Hashtag #FreeBritney thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội.