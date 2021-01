Paris Hilton tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm

Ái nữ nhà Hilton quyết định dùng trứng đã trữ đông để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Cô đã chuẩn bị tâm lý để làm mẹ.

Ngày 26/1, trong chương trình podcast The Trend Reporter with Mara, Paris Hilton tiết lộ cô và bạn trai Carter Reum đang tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Người đẹp chia sẻ: "Kim Kardashian đã giới thiệu phương pháp này cho tôi. Tôi vui khi Kim cho tôi lời khuyên và còn giới thiệu bác sĩ của cô ấy".

Theo The Sun, bà xã Kanye West nhờ người mang thai hộ hai con do mắc chứng tiền sản giật. Do vậy, cô có nhiều kiến thức về các phương pháp sinh sản.

Paris Hilton kể tâm trạng cô lúc này rất hào hứng, nhưng đồng thời không kém phần lo lắng. Do thụ tinh trong ống nghiệm, người đẹp muốn có một cặp song sinh.

Paris Hilton đang tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm cùng bạn trai. Ảnh: Instagram.

Tại buổi trò chuyên trên The Sunday Times, Hilton kể cô đã trữ đông trứng được vài năm. Cô cho rằng phụ nữ nên thực hiện điều này để không bị áp lực chuyện lập gia đình, sinh con, và chủ động khi nào sinh em bé hoặc nhờ người mang thai hộ.

Bạn trai của Hilton - doanh nhân Carter Reum - đặc biệt ủng hộ quyết định nói trên. Hilton từng tiết lộ Reum rất ga lăng và luôn chiều chuộng mọi sở thích của bạn gái.

"Carter Reum là mẫu bạn trai trong mơ của tôi. Chúng tôi đã bàn về kế hoạch tổ chức lễ cưới và đặt tên cho các con. Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy đang vô cùng tốt đẹp. Lúc này, tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa hạnh phúc", ái nữ nhà Hilton bày tỏ.

Bạn trai hiện tại của Paris Hilton là một doanh nhân có tiếng tại Mỹ. Ảnh: People.

Carter Reum năm nay 39 tuổi, là một doanh nhân thành đạt kiêm tác giả cuốn sách Shortcut Your Startup: Ten Ways to Speed Up Entrepreneurial Success. Anh và Hilton yêu nhau từ tháng 4/2019 thông qua sự giới thiệu của bạn bè.

Trước khi hẹn hò Reum, bạn thân Kim Kardashian từng trải qua mối tình mặn nồng với tài tử Chris Zylka. Cả hai thậm chí chuẩn bị kết hôn, nhưng Hilton tuyên bố hủy cưới vào phút chót. Cô cho rằng lúc đó "chưa sẵn sàng để làm một người vợ".