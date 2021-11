Paris Hilton tiệc tùng sau lễ cưới

Demi Lovato gần đây thân thiết với Paris Hilton. Cô xuất hiện cùng nữ diễn viên trong chương trình Cooking with Paris do Netflix sản xuất. Tại sự kiện, giọng ca Really Don't Care diện áo lông thú cùng kiểu tóc mullet nhuộm ấn tượng. Ảnh: Backgrid.