Paris Hilton mặc đẹp

Trang New York Breaking đánh giá cao tổng thể trang phục của Halsey trên thảm đỏ Chanel. Cô nổi bật trong bộ trang phục đen viền trắng, hồng gồm áo cardigan và váy ngắn. Các phụ kiện như vòng cổ vàng, hoa tai logo Chanel và kiểu giày Mary Janes kết hợp tất cao mang đến vẻ ngoài ấn tượng cho giọng ca Without Me. Ảnh: @21metgala.