Paris Hilton kể bị ép quay clip nóng

Paris Hilton cho biết cô không thoải mái khi bị bạn trai cũ Rick Salomon ép quay đoạn băng giường chiếu với anh ta vào năm 2001.

Cuốn băng One Night in Paris đã khiến Paris Hilton nổi tiếng theo hướng tiêu cực.

Page Six đưa tin trong hồi ký Paris: The Memoir mới phát hành, Paris Hilton kể bị bạn trai cũ Rick Salomon ép quay băng nhạy cảm năm 2001. Nếu Hilton không đồng ý, anh này sẽ tìm người khác thay thế.

"Rick nói rằng anh ta đã quay clip với nhiều phụ nữ khác. Tuy nhiên, tôi cảm thấy kỳ lạ và không thoải mái về việc đó. Tôi đã luôn bảo với Rick tôi không thể, thật đáng xấu hổ", Hilton viết.

Hilton lúc đó 19 tuổi, suy nghĩ chưa chín chắn. Vì sợ bị người đàn ông trưởng thành bỏ rơi nên cô đã gật đầu đồng ý. Nhớ lại vụ đó, ngôi sao truyền hình thực tế tự trách bản thân là "đứa trẻ ngu ngốc không biết làm thế nào trước trò chơi dành cho người lớn".

Trước khi quay đoạn phim được đặt tên One Night in Paris cùng tay poker hơn mình 10 tuổi, Hilton thừa nhận đã uống rượu và sử dụng thuốc an thần quaaludes.

Paris Hilton kể bị tình cũ ép quay clip nóng. Ảnh: Filmmagic.

Năm 2003, cuốn băng bị phát tán bởi chính Rick Salomon. Đoạn video đã trở thành cú sốc với mọi người, nhất là khi nó xuất hiện tràn lan chỉ 3 tuần trước khi series truyền hình thực tế The Simple Life mà Hilton đóng cặp cùng với bạn thân lâu năm, Nicole Richie, sắp ra mắt.

Hilton suy sụp, nhục nhã ê chề. Tiểu thư danh giá của gia đình Hilton từng có ý định tự tử vì không chịu nổi búa rìu dư luận. "Tôi có cảm giác như mất đi một phần linh hồn và tinh thần tôi như bị cưỡng hiếp một lần nữa. Lúc đó, tôi chỉ muốn chết đi", cô nhớ lại.

Trả lời phỏng vấn Vanity Fair, Hilton cho biết cô như bị rối loạn căng thẳng mỗi khi có người nhắc về lùm xùm năm xưa. Đến hiện tại, cuộn băng vẫn khiến cô tổn thương.

Salomon đã kiếm bộn tiền từ One night in Paris và trên thực tế, Hilton không ngụp lặn trong đau đớn quá lâu như công chúng nghĩ. Lợi dụng sự tai tiếng, “nữ hoàng tiệc tùng” và đội quản lý phát hành Confessions of an Heiress - một trong những cuốn sách bán chạy nhất của New York Times thời điểm đó.

Sự nghiệp của Hilton tiếp tục phát triển. Cô lấn sân sang âm nhạc, điện ảnh, đạt được một số thành tựu nhất định dù tài năng không thuộc hàng vượt trội. Truyền thông không ngừng nhắc đến và cập nhật tình hình của cô.

Theo Page Six, khoảng 400.000 USD trong khối tài sản kếch xù của Hilton là tiền thắng kiện vụ bị tung băng nhạy cảm.