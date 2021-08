Truyền thông nhận định Paris Hilton sớm được quan tâm trở lại khi có nhiều dự án mới mẻ, thú vị.

Theo SCMP, năm 2007 được coi là quãng thời gian thú vị và phát triển của nền văn hóa đại chúng. Thời điểm này, Paris Hilton được coi là "nữ hoàng" với sự chú ý đặc biệt của truyền thông. Cô là ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế thu hút lượng lớn khán giả theo dõi mang tên The Simple Life.

Giai đoạn đầu thập niên 2000, Paris Hilton thuê Kim Kardashian, khi ấy chỉ là cô gái vô danh, làm trợ lý riêng kiêm stylist. Cháu gái chủ tập đoàn giới thiệu Kim Kardashian là bạn nhưng đối xử với vợ cũ Kanye West chẳng khác gì người hầu, theo Quora.

Thời điểm này, truyền thông dường như chỉ chú ý vào sự xuất hiện của Paris Hilton ở những sự kiện lớn. Về phần Kim Kardashian, cô chỉ được coi là người làm của Paris, không hơn, không kém. Trang Justinfeed từng đưa bức ảnh Paris được trợ lý bóp chân vào bài viết “16 khoảnh khắc chứng minh Kim luôn thấp kém hơn Paris”.

Tới tháng 10/2007, Kim Kardashian "lật ngược ván cờ" khi series Keeping Up with the Kardashians phát sóng tập đầu tiên. Chỉ sau thời gian ngắn, show truyền hình thực tế nhà Kardashian thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Gia đình Kim trở thành những ngôi sao được săn đón. Hiện tại, nhà Kardashian được coi là đế chế ở Hollywood với khối tài sản ròng ước tính khoảng 1,2 tỷ USD của Kim, theo sau là Kylie với giá trị tài sản lên đến 700 triệu USD .

Từng là người thuê Kim Kardashian làm trợ lý, hơn 20 năm sau, Paris Hilton đang ở đâu so với đế chế nhà Kim?

Kim Kardashian từng là trợ lý của Paris Hilton. Ảnh: People.

Paris Hilton làm gì khi Keeping Up with the Kardashians ngừng phát sóng?

Sau khi ngừng phát sóng Keeping Up with the Kardashians, SCMP nhận định gia đình Kardashian đang lùi lại một bước. Đây là thời cơ cho Hilton và đồng nghiệp tiến lên khi thị trường có khoảng trống.

Hiện tại, Paris Hilton là gương mặt chính trong chương trình nấu ăn của riêng cô có tên Cooking with Paris được phát sóng trên Netflix. Ngoài ra, mẹ cô là Kathy Hilton và bác ruột là Kyle Richards cũng góp mặt trong series nổi tiếng The Real Housewives of Beverly Hills.

Việc Kathy Hilton có mặt trong The Real Housewives of Beverly Hills đã thổi luồng gió mới cho series này. Sự xuất hiện của mẹ Paris Hilton trong show đã mang lại cho khán giả cái nhìn chi tiết hơn về cuộc sống xa hoa của gia tộc Hilton.

Đây chỉ là bước khởi đầu cho việc trở lại show truyền hình thực tế của gia đình Hilton. Mới đây, Paris Hilton thông báo kết hôn với bạn trai Carter Reum vào sinh nhật lần thứ 40. Tất cả sẽ được kể chi tiết trong bộ phim sắp tới mang tên Paris in Love.

Cùng với đó, Paris Hilton mới thành lập công ty giải trí Slivington Manor Entertainment và ký hợp đồng độc quyền hai năm với hãng truyền hình Unscripted của Warner Bros.

Gia đình Paris Hilton có khoảng trống nào sau khi Keeping Up with the Kardashians ngừng phát sóng? Ảnh: SCMP.

Năm 2020, Paris Hilton gây ấn tượng với người xem khi góp mặt trong bộ phim tài liệu This is Paris do YouTube Originals sản xuất. Sản phẩm này đã đạt hơn 16 triệu lượt xem trong tháng đầu tiên phát hành và được coi là sự đổi mới thành công trong công cuộc phát triển hình ảnh cá nhân của Paris.

Ngoài ra, podcast của nữ ca sĩ mang tên This is Paris mới ra mắt vào tháng 2/2021, hợp tác cùng iHeartMedia là sản phẩm kết hợp nội dung mang tính cá nhân với các cuộc trò chuyện cùng nhiều gia đình nổi tiếng là bạn của Paris Hilton.

Paris Hilton cũng thành công trong kinh doanh

Ở tuổi 40, Paris Hilton được nhận xét đã bình tĩnh, biết kiềm chế hơn khá nhiều so với những năm tháng tuổi trẻ bốc đồng, thích tiệc tùng.

Kể từ khi ra mắt với tư cách là DJ ở 10 năm trước, Paris Hilton nhận được cát-xê khoảng 1 triệu USD cho một sản phẩm âm nhạc vào năm 2014. Cô kiếm được khoảng 2,7 triệu USD cho 4 đêm làm việc ở Ibiza. Khi thế giới chưa gặp khủng hoảng vì đại dịch, cô từng biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, trong đó có Tomorrowland - show âm nhạc điện tử mang tính biểu tượng của Bỉ.

Ngoài ra, trong sự nghiệp âm nhạc, Paris Hilton cũng từng ghi tên trên bảng xếp hạng với Nothing in This World và Stars Are Blind vào năm 2006. Mới đây, nữ ca sĩ phát hành đĩa đơn nhạc phim phát sóng trên Netflix là That’s Hot (Come Into My Kitchen) và I Blame You.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Paris Hilton được đánh giá cao với tư cách một doanh nhân. Nếu Kim Kardashian có khả năng kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau và thành công rực rỡ khi mở ra thương hiệu đồ lót Skims và KKW Beauty thì giống với trợ lý cũ của mình, một phần lớn thu nhập của Paris Hilton cũng đến từ các hoạt động kinh doanh.

Hiện nay, nữ ca sĩ là chủ của 50 cửa hàng bán lẻ với 19 dòng sản phẩm liên quan đến nước hoa, quần áo, trang sức với doanh thu hơn 4 tỷ USD .

Kim Kardashian và Paris Hilton đều thành công trong kinh doanh. Ảnh: Newyorkpost.

Ở tuổi 40, Paris Hilton không giấu mong muốn được kết hôn, sinh con. Hiện tại, Paris Hilton có đời sống tình cảm ổn định với Carter Reum - người sáng lập công ty đầu tư M13.

Hiện tại, dù chưa đoán được hướng đi mới của Paris Hilton, truyền thông cho rằng khán giả có quyền trông đợi vào series riêng của nữ ca sĩ mang tên Changing Nappies with Paris phát sóng trên Netflix vào năm 2022.

Với nhà Kim, sau khi kết thúc Keeping Up with the Kardashians, gia đình vợ cũ Kanye West đang lên kế hoạch phát triển chương trình mới trên Hulu.

"Đây là chương tiếp theo. Trong chương trình mới, bạn vẫn sẽ thấy chúng tôi là một gia đình. Người hâm mộ thích nhìn thấy chúng tôi tiếp tục hành trình này. Tôi không thể nói nhiều về những gì sắp tới nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ xuất hiện một cách tuyệt vời nhất", Kris Kardashian chia sẻ với The Wall Street Journal.