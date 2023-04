Parentification - những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải gánh vác gia đình

Những đứa trẻ "chín ép" có nguy cơ đối mặt với trầm cảm, lo âu, cô đơn và gặp khó khăn trong các mối quan hệ.

Parentification /peə.rəntɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ (danh từ): Phụ huynh hóa

Định nghĩa:

Parentification là sự xáo trộn trong ranh giới giữa các thế hệ, khi vai trò của các thành viên trong gia đình bị đảo lộn. Cụ thể, đứa trẻ sẽ đóng vai trò là cha, mẹ để chăm sóc, quan tâm và đáp ứng các nhu cầu về cuộc sống, tình cảm của anh, chị em ruột, đôi khi phải đáp ứng nhu cầu của cha mẹ mình.

Parentification được chia làm hai loại như sau:

Instrumental parentification (phụ huynh hóa chức năng): Đứa trẻ phải gánh vác những trách nhiệm liên quan lao động thể chất như làm việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc người thân. Điều này phổ biến ở những gia đình có cha, mẹ hoặc cả hai mất khả năng lao động như thương tích, bệnh tật, hoặc cha mẹ đã qua đời.

Motional parentification (phụ huynh hóa cảm xúc): Đứa trẻ trở thành cố vấn, người chăm sóc cảm xúc và chỗ dựa cảm xúc cho các thành viên trong gia đình. Điều này phổ biến ở những gia đình có cha, mẹ mắc bệnh tâm thần, ví dụ trầm cảm.

Quá trình phụ huynh hóa xảy ra trên phạm vi khá rộng và có nhiều mức độ tổn thương khác nhau. Những đứa trẻ "chín ép" trong các gia đình có thể trưởng thành tốt hơn và trở thành một người chăm sóc tuyệt vời, nhưng điều đó cũng trở thành một thảm họa về mặt tinh thần, buộc đứa trẻ phải cân bằng giữa trách nhiệm và quyền lợi của chính mình.

Những người từng trải qua quá trình phụ huynh hóa thời thơ ấu sẽ có nguy cơ bị trầm cảm, lo lắng khi lớn lên. Họ cũng có thể đối mặt với nguy cơ bị giảm lòng tự trọng, cô đơn và gặp khó khăn trong các mối quan hệ.

Ứng dụng của parentification trong tiếng Anh:

- Instrumental parentification happens when parents assign their child responsibilities that aren’t age appropriate.

Dịch: Phụ huynh hóa chức năng xảy ra khi cha mẹ giao cho đứa trẻ những nhiệm vụ không phù hợp với độ tuổi.

- Parentification can lead to insecure attachment and this, in turn, can negatively affect future relationships.

Dịch: Phụ huynh hóa có thể gây ra sự gắn bó thiếu an toàn và điều này ngược lại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ trong tương lai.