Pakistan phản đối Ấn Độ khép lại vụ bắn nhầm tên lửa

Pakistan hôm 24/8 đã lên tiếng phản đối việc Ấn Độ khép lại cuộc điều tra về vụ bắn nhầm tên lửa vào lãnh của họ hồi tháng 3, đồng thời nhắc lại yêu cầu mở một cuộc điều tra chung.

"Pakistan dứt khoát phản đối việc Ấn Độ có ý định đóng lại vụ việc rất vô trách nhiệm, và nhắc lại rằng chúng tôi muốn một cuộc điều tra chung", theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao, Reuters đưa tin.

"Ấn Độ không chỉ không đáp ứng yêu cầu của Pakistan về việc mở cuộc điều tra chung mà còn né tránh các câu hỏi Pakistan đưa ra, liên quan đến hệ thống ra lệnh và kiểm soát ở Ấn Độ, các giao thức an toàn và an ninh, và lý do khiến Ấn Độ chậm thừa nhận vụ phóng tên lửa”, tuyên bố bổ sung.

Các biện pháp mà Ấn Độ thực hiện sau vụ việc cũng như phát hiện và hình phạt theo sau - do tòa án điều tra nội bộ đưa ra - là hoàn toàn không thỏa đáng và thiếu sót, tuyên bố nói thêm.

Bộ này nói thêm rằng nếu Ấn Độ thực sự không có gì che giấu thì nước này phải chấp nhận yêu cầu của Pakistan về một cuộc điều tra chung trên tinh thần minh bạch.

Phần còn lại của tên lửa bắn nhầm từ Ấn Độ vào Pakistan hôm 9/3. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Lực lượng Không quân Ấn Độ cho biết sau khi điều tra, chính phủ đã sa thải 3 sĩ quan vì vô tình bắn một tên lửa BrahMos - tên lửa hành trình tấn công đất liền, có khả năng hạt nhân, do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển - vào Pakistan hôm 9/3.

"Một tòa án điều tra, được thành lập để xác định các tình tiết của vụ việc, bao gồm việc tìm ra người chịu trách nhiệm, đã phát hiện ra rằng sai sót của ba sĩ quan so với với quy trình hoạt động tiêu chuẩn đã dẫn đến vụ bắn nhầm tên lửa”, theo tuyên bố của Lực lượng Không quân Ấn Độ hôm 23/8.

Lực lượng này cho biết thêm rằng chính phủ đã cách chức ba sĩ quan vào cùng ngày 23/8.