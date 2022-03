'Pachinko' - khi Lee Min Ho đểu, tàn bạo và si tình

Lee Min Ho gây chú ý với vai diễn gã nhà giàu lạnh lùng, tàn bạo, đem lòng yêu cô thôn nữ trong "Pachinko".

Naver đưa tin bộ phim Pachinko do Lee Min Ho, Youn Yuh Jung, Kim Min Ha đóng chính phát sóng 3 tập đầu. Tờ The Hollywood Reporter thể hiện sự ấn tượng với nội dung và tính nghệ thuật của bộ phim. Tờ New York Times cũng đánh giá Pachinko đạt điểm A+. Dự án nhận nhiều lời khen của giới phê bình với số điểm 97% Rotten Tomatoes (trung bình 9.1/10), 88 Metacritics.

Tình yêu của gã trai đểu

Trong phim, nam diễn viên thể hiện vai diễn Koh Han Su là một người Hàn Quốc, làm tay sai cho Nhật Bản, trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc. Koh Han Su được đánh giá là nhân vật có tâm lý phức tạp, bề ngoài hắn là kẻ giàu có, song thực chất Koh Han Su phải cố gắng đi lên từ khó khăn, phải dẫm đạp lên người khác để sống sót. Đây là nhân vật phản diện đầu tiên trong sự nghiệp của Lee Min Ho.

Thực tế, đất diễn của Lee Min Ho trong 3 tập đầu không nhiều. Pachinko xây dựng hai không gian song song với nhân vật chính là cô thôn nữ Kim Sun Ja. Thời trẻ, cô phải lòng tay xã hội đen Koh Han Su, sau đó mang thai. Khi về già, bà có hai người con trai, trong đó, một người con sang Mỹ định cư và phải chật vật kiếm sống, chống lại sự kỳ thị.

Nhân vật của Lee Min Ho gặp gỡ nữ chính khi còn trẻ, do đó, anh chỉ xuất hiện trong hồi tưởng của Sun Ja. Dẫu lên hình không nhiều, Lee Min Ho vẫn khắc họa rõ nét sự phức tạp trong tính cách và bản chất ích kỷ, thích kiểm soát của nhân vật Koh Han Su.

Koh Han Su phải lòng Sun Ja ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi cô dám đứng lên chống lại anh để bảo vệ một người làm thuê. Lần thứ hai, Koh Han Su cứu Sun Ja khỏi hai kẻ muốn cưỡng hiếp cô. Từ đó, Koh Han Su mở lòng hơn với gã nhà giàu điển trai.

Koh Han Su nhanh chóng lấy lòng tin của Sun Ja với những câu chuyện lãng mạn, lời hứa hẹn. Tuy nhiên, khi Sun Ja đồng ý trao thân và có con với Koh Han Su, bản chất xấu xa của hắn bắt đầu hiện rõ. Thay vì bỏ rơi Sun Ja, để cô giữ lại chút ảo tưởng cuối cùng, gã thẳng thắn cho biết đã có vợ và ba con gái tại Nhật Bản.

Koh Han Su sẽ không ly hôn, mà vẽ ra viễn cảnh ép buộc Sun Ja làm người tình của mình. Đổi lại, hắn sẽ chu cấp cho cô và gia đình. Thậm chí, hắn còn mỉa mai thân thế và gia cảnh của cô. Những lời nói độc ác của người tình khiến Sun Ja suy sụp và quyết định rời bỏ quê hương theo một người đàn ông tốt bụng khác.

Lee Min Ho trong vai Koh Han Su vừa tàn ác vừa si tình.

Tờ The Hollywood Reporter đánh giá Lee Min Ho xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm nhưng mỗi lời nói, ánh mắt của anh đầy sự uy hiếp. Tài tử đã thể hiện rõ nét hình ảnh một tay doanh nhân nguy hiểm, không từ bỏ thủ đoạn để đạt được mục đích.

"Đôi mắt sáng ngời khi nhìn Sun Ja cho thấy mối nguy hiểm nghiệt ngã đang rình rập trong mắt anh ấy", Tờ The Pubuminerdi miêu tả diễn xuất bằng mắt của Lee Min Ho.

Tạp chí Decider viết: "Lee Min Ho thể hiện một cách tinh tế nội tâm phức tạp của nhân vật, trong cuộc xung đột giữa tình yêu và tham vọng. Đây là lối diễn xuất khác biệt chưa từng có trong sự nghiệp của nam diễn viên".

Một bộ phim tinh tế và chân thực

Diễn xuất của các diễn viên được đánh giá cao. Trong đó, Lee Min Ho lột xác với vai phản diện. Kim Min Ha thể hiện tốt vai diễn cô gái ngây thơ, nhạy cảm nhưng có tính cách cứng cỏi, không khuất phục trước sức mạnh của cái ác.

Trong khi đó, nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung cho thấy sự thăng trầm và lắng đọng của một đời người, đặc biệt là những người đã trải qua nhiều biến cố, sống lưu vong từ Hàn Quốc tới Nhật Bản, sau đó là Mỹ. Đối mặt với khó khăn, bà hy sinh lòng tự trọng của mình để cứu lấy gia đình.

Mỗi chi tiết trong phim đều thể hiện tính thời đại và số phận của con người thời kỳ đó. Như cách nhân vật Koh Han Su yêu Sun Ja nhưng vẫn coi thường xuất thân của cô, sẵn sàng dùng những lời lẽ tàn ác ép buộc cô đi theo, không danh không phận. Chi tiết này thể hiện giá trị của người phụ nữ trong thời đại đó không đáng giá và danh tiếng dễ dàng bị phá hủy đến nhường nào.

Nhân vật Solomon Baek do tài tử Jin Ha thể hiện cho người xem thấy sự khó khăn của người dân nhập cư tại Mỹ khi bị kỳ thị chủng tộc, bị coi nhẹ sức lao động, sự cống hiến, bị công ty quản lý bóc lột.

Bên cạnh đó, chính Koh Han Su cũng là kẻ phải giãy giụa để sống sót. Hắn không cam chịu số phận, trung thành với ham muốn của bản thân, sẵn sàng dùng hôn nhân để đánh đổi lợi ích, hai bàn tay nhuốm máu, làm tay sai cho Nhật Bản để đạt được quyền lực.

Dàn diễn viên diễn xuất tinh tế, câu chuyện chân thực là điểm mạnh của phim.

"Nhân vật Koh Han Su không hoàn toàn là kẻ xấu, anh ta cũng có những nỗi khổ tâm. Ở thời đại của Koh Han Su, anh ta không dám lên tiếng để bênh vực người tình. Lúc đóng phim, tôi cảm nhận được nỗi đau của nhân vật và cố gắng thể hiện nó. Sự hấp dẫn của vai diễn Koh Han Su nằm ở cách nhân vật sinh tồn giữa lúc gian truân. Đó là lý do tôi muốn nhận được vai diễn này", Lee Min Ho chia sẻ.

Theo đó, tài tử đã chấp nhận thử vai để có cơ hội đóng Koh Han Su. Thực tế, sau khi thành danh với bộ phim Vườn sao băng, Lee Min Ho bước lên hàng sao hạng A tại Hàn Quốc. Đã 13 năm qua, anh không phải thử vai mà chỉ việc lựa chọn dự án yêu thích.

Để hoàn thành tốt vai diễn, Lee Min Ho đã đọc nhiều tư liệu lịch sử, văn hóa, xã hội 100 năm trước. Nam diễn viên còn tìm hiểu các sự kiện và hình ảnh liên quan tới thời điểm sống của nhân vật để hòa mình vào không gian, thời đại đó.

"Tôi luôn suy nghĩ, nếu ở thời điểm đó thì tôi sẽ làm cách nào, liệu có đưa ra sự lựa chọn tương tự như Hansu không? Điều đó làm tôi có cảm tình và đồng cảm với Koh Han Su", Lee Min Ho trả lời phỏng vấn.

Ngoài ra, nam diễn viên cho biết anh có thiện cảm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Kim Min Ha: "Tôi nghĩ giữa chúng tôi có sự liên kết, đồng điệu ngay từ lần đầu tiếp xúc. Cảm tình từ cái nhìn đầu tiên không chỉ dành cho tình yêu, với đồng nghiệp, bạn cũng có thể xuất hiện tình huống như vậy".