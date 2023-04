Ozil gọi Benzema là 'Nhà vua'

"Nhà vua. Chàng trai của tôi, Benzi! Số 9 hay nhất thời đại này", Ozil, người từng sát cánh với Benzema ở Real Madrid trước đây, chia sẻ trên mạng xã hội.

Karim Benzema trải qua những ngày đầu tháng 4 tuyệt vời. Chỉ trong vài ngày, tiền đạo người Pháp lập hai hat-trick vào lưới Real Valladolid và Barca.

Hôm 2/4, cựu sao Lyon ghi 3 bàn giúp Real đè bẹp Real Valladolid với tỷ số 6-0 tại La Liga. Tới rạng sáng 6/4 (giờ Hà Nội), Barca trở thành "nạn nhân" tiếp theo cho phong độ thăng hoa của Benzema. Ngay trên sân Camp Nou, Benzema ghi 3 bàn vào lưới Barca, để giúp đội nhà thắng 4-0 ở bán kết lượt về Copa del Rey.

Sau hai lượt, "Los Blancos" vượt qua đại kình địch với tổng tỷ số 4-1. Cá nhân Benzema tạo ra cột mốc ấn tượng riêng. Anh trở thành cầu thủ Real đầu tiên lập hat-trick trước Barca ngay trên sân Camp Nou kể từ sau khi Ferenc Puskas làm được điều này vào năm 1963.

Benzema xứng đáng được khen ngợi. Không chỉ Ozil, cựu danh thủ Gary Lineker người Anh tán dương chân sút 35 tuổi. Ông thể hiện sự tôn trọng cho Benzema bằng cách viết "chào mừng gia nhập CLB", một cách để cho rằng cựu sao Lyon xứng đáng đứng trong hàng ngũ huyền thoại đại diện thành Madrid.

Người hâm mộ có cách thể hiện cảm xúc đa dạng hơn khi chứng kiến Benzema nhấn chìm Barca. Họ cho rằng tiền đạo người Pháp đang đá ở "chế độ sống còn", để chỉ Benzema tự cứu mình ở giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Trước đó, tiền đạo người Pháp không cho thấy phong độ tuyệt vời như hiện tại.

Cổ động viên Chelsea tỏ ra lo lắng khi thấy Benzema có phong độ cao. Hơn hết, trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và "The Blues" đang tới gần.

"Benzema hoàn thành nhiệm vụ ở đấu trường quốc nội, giờ hãy hướng tới UEFA Champions League.", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Mùa 2021/22, Benzema từng ghi 4 bàn vào lưới Chelsea sau hai lượt trận tứ kết cúp châu Âu.

Tài khoản khác viết: "Chỉ cần xem lại các bàn thắng và chất lượng trong từng pha dứt điểm của Benzema, chỉ có thể nói là đỉnh cao, đẳng cấp khác biệt".

Thậm chí, Benzema còn được người hâm mộ nói đùa rằng đang chơi thứ bóng đá "kiểu gian lận" vì những gì anh làm được đã quá sức tưởng tượng.

Ở tuổi 35, Benzema chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh có 25 bàn trên mọi đấu trường cho Real Madrid mùa này, trong đó gồm 14 pha lập công tại La Liga.

Cuối tuần trước, ngay khi lập hat-trick vào lưới Valladolid, AS chạy dòng tít "Robert Lewandowski cẩn thận, Benzema đang bắt kịp", để chỉ cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới La Liga chưa kết thúc. Hiện Benzema chỉ còn kém Lewandowski 3 bàn.

