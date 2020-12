Ôtô tông nhiều xe máy ở TP.HCM

'Nơi nào dân còn bất an, nơi đó công an chưa hoàn thành nhiệm vụ'

Việc bảo đảm an toàn cho nhân dân là thước đo quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Nơi nào nhân dân còn lo lắng, bất an thì nơi đó công an chưa hoàn thành nhiệm vụ.