Ôtô tông nhiều xe máy dừng đèn đỏ ở Bình Dương

Khoảng 17h ngày 6/6, nam tài xế 40 tuổi lái ôtô mang biển số tỉnh Bình Dương trên đường ĐT743B, hướng quốc lộ 13 đi TP Dĩ An.

Khi đến khu vực phường Bình Hòa, TP Thuận An (Bình Dương), phương tiện này bất ngờ tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ.

Ôtô biến dạng sau khi gây tai nạn. Ảnh: A.T.

Sau khi gây tai nạn, ôtô 5 chỗ tiếp tục lao về trước tông một xe ben rồi húc vào gốc cây, sau đó lăn nhiều vòng trên đường.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. 3 xe máy và 2 ôtô hư hỏng. Riêng ôtô gây tai nạn bị biến dạng.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế âm tính chất ma túy.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường ĐT743B, TP Thuận An. Ảnh: Google Maps.

