Ôtô Paul Walker sử dụng trong 'Fast & Furious' được đấu giá

Mẫu xe được nam diễn viên quá cố Paul Walker sử dụng trong phần đầu của "Fast & Furious" sẽ bán đấu giá ở Las Vegas.

Theo CNN, mẫu xe Toyota Supra 1994 từng được Paul Walker sử dụng trong hai phần phim The Fast and the Furious (2001) và 2 Fast 2 Furious (2003) được chào bán. Barrett Jackson bán đấu giá trực tiếp, không qua đặt trước mẫu ôtô tại Las Vegas từ ngày 17-19/6.

Toyota Supra 1994 được mang ra đấu giá vào giữa tháng 6.

Theo mô tả của nhà đấu giá Barrett Jackson, mẫu xe được sử dụng để chụp, quay nhiều cảnh trong phim. Paul Walker gắn bó với Toyota Supra 1994 trong những ngày đầu Fast & Furious phát sóng. Mẫu xe hiện tại còn đầy đủ giấy chứng thực và hồ sơ đi kèm.

CNN cho biết mẫu xe được Eddie Paul thiết kế tại The Shark Shop, Segundo, California, Mỹ cho phù hợp với phần phim The Fast and the Furious. Sau đó, ông tiếp tục cải tiến để cho mẫu ôtô xuất hiện trong phần phim kế tiếp.

Vin Diesel và Paul Walker trong The Fast and the Furious.

Theo CNN, loạt phim Fast & Furious thu về hàng tỷ USD cho 8 phần phim trước. Fast 9 đang phát hành và có tín hiệu tích cực về doanh thu phòng vé.

Paul Walker đóng chính trong 6 phần đầu của thương hiệu. Tháng 11/2013, trong thời gian ghi hình phần phim thứ 7, nam diễn viên gặp tai nạn xe hơi ở Nam California và qua đời ở tuổi 40.

Cơ quan chức năng ra kết luật Paul Walker và bạn thân Roger Rodas điều khiển Porsche Carrera GT vượt quá tốc độ. Rodas - người cầm lái, 38 tuổi - cũng mất trong vụ tai nạn.