Ôtô giá rẻ đua khuyến mại, giảm giá cả chục triệu đồng

Phân khúc xe hạng A tại Việt Nam trở nên sôi động hơn khi Toyota Wigo chính thức quay lại với giá bán mới cùng nhiều trang bị an toàn vừa được bổ sung.

Kia Morning đang tương đối đuối sức trong phân khúc xe hạng A. Ảnh: Toàn Thiện.

Vừa qua, Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu Toyota Wigo 2023 đến người tiêu dùng Việt Nam sau 4 tháng chờ đợi và 2 tuần trì hoãn. Trong lần trở lại này, Toyota Wigo vẫn có 2 phiên bản với giá bán tăng nhẹ lên mức 360-405 triệu đồng và sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng Hyundai Grand i10, Kia Morning trong phân khúc xe hạng A.

Xe hạng A đua khuyến mại

Tính từ đầu năm đến hết tháng 4, phân khúc xe hạng A đạt tổng doanh số 3.342 xe và ghi nhận sự áp đảo về sức bán của Hyundai Grand i10.

Sau khi Toyota Wigo, Honda Brio và VinFast Fadil rời đi, Hyundai Grand i10 dần trở thành cái tên được ưa chuộng nhất phân khúc xe hạng A và cán mốc doanh số 2.739 xe sau 4 tháng đầu năm.

Hiện, nhiều đại lý Hyundai đang mời chào Grand i10 với mức ưu đãi tiền mặt tối đa 35 triệu đồng kèm quà tặng. Đối với phiên bản hatchback AT, giá xe Hyundai Grand i10 tại đại lý đang ở mức 400 triệu đồng, nghĩa là thấp hơn mức niêm yết của Toyota Wigo 2023 bản G.

Hyundai Grand i10 bản hatchback được ưu đãi cao nhất. Ảnh: TC Group.

Ở phiên bản sedan, Hyundai Grand i10 được các đại lý triển khai ưu đãi tiền mặt 30 triệu đồng, đưa giá xe từ mức niêm yết 455 triệu đồng xuống chỉ còn 425 triệu đồng trong giai đoạn đầu tháng 6.

Về phần Kia Morning, khi cuộc chơi trong phân khúc xe hạng A được rút gọn quy mô xuống chỉ còn 2 cái tên, mẫu xe cỡ nhỏ của Kia vẫn không thể chiến thắng đối thủ đồng hương khi doanh số tương đối kém.

Sau 4 tháng đầu năm, lượng tiêu thụ Kia Morning tại Việt Nam đạt 603 xe, tức chưa bằng mức trung bình gần 685 xe/tháng mà đối thủ trực tiếp Hyundai Grand i10 sở hữu trong cùng kỳ.

Mẫu xe hạng A này vừa được Kia thông báo điều chỉnh giá bán tại thị trường Việt. Từ mức 389-454 triệu đồng, Kia New Morning hiện dao động từ 369 triệu đến 439 triệu đồng, về mức tương đồng với khoảng niêm yết hiện tại của Hyundai Grand i10.

Qua trao đổi, tư vấn bán hàng xác nhận mẫu xe hạng A của Kia đang có giá bán trong tháng 6 tương tự mức niêm yết sau điều chỉnh của hãng. Ngoài ra, khách hàng mua Kia Morning còn được tặng kèm một số phụ kiện như thảm sàn và phim cách nhiệt.

SUV hạng A cũng khuyến mại hàng chục triệu đồng

Khi quay lại thị trường Việt Nam, Toyota Wigo 2023 còn phải cạnh tranh cùng nhóm SUV hạng A với sự góp mặt của những cái tên như Kia Sonet, Toyota Raize và mới nhất là "tân binh" VinFast VF 5 Plus.

Trong đó, Kia Sonet và Toyota Raize đang là 2 cái tên so kè nhau về sức bán khi lần lượt đạt doanh số 2.610 xe và 2.188 xe tính từ đầu năm.

Kia Sonet được đánh giá sở hữu đôi chút lợi thế nhờ tính đa dạng khi giá bán dàn trải khá đều trên tổng cộng 3 phiên bản cộng với việc được lắp ráp trong nước.

Về phần Toyota Raize, khách hàng Việt chỉ có duy nhất một phiên bản để lựa chọn, trong khi sự khác biệt tạo nên khoảng giá dao động 552-563 triệu đồng của mẫu SUV nhập khẩu Indonesia chỉ là cách phối màu sắc ngoại thất.

Toyota Raize và Kia Sonet là những mẫu xe nằm trong phân khúc SUV hạng A tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Bối Hạ.

Tương tự Kia Morning, Kia Sonet cũng vừa được hãng thông báo điều chỉnh giá bán về mức 519-579 triệu đồng. Hiện, giá xe Kia Sonet bản Premium tại đại lý đang ở mức 577 triệu đồng, tặng kèm phim cách nhiệt, thảm sàn và túi cứu hộ.

Với phiên bản Luxury của Kia Sonet, giá bán tại đại lý đang là 549 triệu đồng, còn phiên bản Deluxe có giá 519 triệu đồng tương tự mức niêm yết sau điều chỉnh.

Hiện, đối thủ trực tiếp Toyota Raize đang được đại lý giảm tiền mặt 20 triệu đồng cùng gói phụ kiện trị giá 10 triệu đồng. Chương trình này áp dụng cho toàn bộ tùy chọn ngoại thất của Toyota Raize đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Qua trao đổi, nhân viên tư vấn cho biết nguồn cung của Toyota Raize đã có sự cải thiện đáng kể. Hiện, khách hàng có thể dễ dàng mua xe mà không cần phải bắt buộc mua thêm gói phụ kiện hay chờ đợi lâu như giai đoạn trước.

Trong khi đó, VinFast VF 5 Plus tạm thời chỉ ghi nhận 36 xe bàn giao đến tay khách hàng Việt trong tháng 4. Mẫu xe điện duy nhất trong phân khúc được niêm yết ở mức 458 triệu đồng chưa bao gồm pin và tăng lên thành 538 triệu đồng nếu khách hàng chọn mua kèm pin.

VinFast VF 5 Plus ghi nhận 36 xe trong tháng đầu bàn giao. Ảnh: Bối Hạ.

Tuy nhiên, nhiều tư vấn bán hàng đang mời chào VinFast VF 5 Plus với giá khởi điểm chỉ 428 triệu đồng, tức giảm 30 triệu đồng so với mức niêm yết chính hãng. So với Toyota Wigo 2023, giá xe VinFast VF 5 Plus vẫn nhỉnh hơn nhưng bù lại, mẫu xe hatchback của Toyota lại có phần thua thiệt về không gian nội thất.

Cơ hội của Toyota Wigo 2023

Xét về giá bán, Toyota Wigo 2023 đang là mẫu xe hạng A có giá bán dễ tiếp cận bậc nhất thị trường Việt Nam. Yếu tố này có thể trở thành lợi thế dành cho Wigo trong lần thứ hai chinh phục người tiêu dùng Việt.

Như đã đề cập, Kia Morning sau khi được cập nhật giá bán mới đang là 369 triệu đồng cho phiên bản số sàn, nghĩa là vẫn cao hơn so với mức niêm yết khởi điểm 360 triệu ở Toyota Wigo 2023. Trong phân khúc, chỉ duy nhất Hyundai Grand i10 bản hatchback số sàn tiêu chuẩn là có mức niêm yết tương đương Wigo 2023 bản E.

Trong khi đó, mức giá 405 triệu đồng ở phiên bản G của Wigo có thể xem như hấp dẫn nhất phân khúc hiện tại nếu xét đến những trang bị an toàn vừa được bổ sung như phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Với 2 tính năng cuối, Toyota Wigo 2023 là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc sở hữu các công nghệ an toàn này.

Toyota Wigo 2023 tăng giá bán so với thế hệ cũ nhưng được nâng cấp trang bị an toàn. Ảnh: Bối Hạ.

Với giá niêm yết hấp dẫn cùng những tính năng an toàn nổi trội, Toyota Wigo 2023 được dự báo sẽ thay đổi cục diện phân khúc xe hạng A, vốn chỉ đang là cuộc đua song mã nhàm chán với sự áp đảo của Hyundai Grand i10.

Ở chiều ngược lại, phân khúc hạng A sau sự rút lui của VinFast Fadil đang mất dần sức hút. Đối với nhóm khách hàng chạy dịch vụ, xe MPV 7 chỗ hay thậm chí là xe điện đang là lựa chọn phù hợp hơn so với xe cỡ nhỏ. Đối với nhóm khách hàng gia đình, các lựa chọn SUV hạng A hay sedan hạng B dần trở nên phù hợp cho người mua xe lần đầu, thay vì xe cỡ nhỏ giá rẻ như trước đây.

Cùng chờ xem liệu Toyota Việt Nam và đại lý có triển khai ưu đãi cho Toyota Wigo 2023 như cách đang làm với Toyota Vios 2023 hay không. Nếu có, nhiều khả năng Wigo 2023 sẽ bùng nổ doanh số tương tự thành tích VinFast Fadil từng làm được nhờ lợi điểm về giá bán.