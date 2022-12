Ôtô điện giảm phạm vi hoạt động trong điều kiện lạnh giá

Phạm vi hoạt động của ôtô điện có thể sụt giảm đến 32% vào mùa đông, dựa trên kết quả nghiên cứu do Recurrent thực hiện.

Phạm vi hoạt động của ôtô điện bị ảnh hưởng nặng khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: The Washington Post.

Trang tin Carscoops dẫn nguồn nghiên cứu được thực hiện bởi Recurrent - website chuyên kinh doanh ôtô điện - cho thấy mức sụt giảm phạm vi hoạt động thực tế trên một số mẫu ôtô điện trong mùa đông so với khi vận hành ở điều kiện thời tiết ấm áp.

Theo đó, Recurrent đã so sánh phạm vi hoạt động của 13 mẫu ôtô điện ở nhiệt độ bình thường (21 độ C) với lúc xe được vận hành trong nhiệt độ từ -1 độ C đến -7 độ C của mùa đông.

Trong số các mẫu xe được đưa vào nghiên cứu, Chevy Bolt là mẫu ôtô điện hoạt động kém nhất trong giá lạnh khi quãng đường đi được tối đa có thể sụt giảm đến 32% nếu vận hành trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Khá khẩm hơn Chevy Bolt là Volkswagen ID.4 và Ford Mustang Mach-E khi 2 mẫu xe này cùng sở hữu mức sụt giảm phạm vi hoạt động 30% trong thời tiết dưới 0 độ C.

Dòng xe Mức sụt giảm phạm vi hoạt động trong mùa đông (%) Jaguar I-Pace 3 Audi e-tron 8 Tesla Model X 15 Tesla Model Y 15 Tesla Model 3 17 Hyundai Kona 19 Tesla Model S 19 Nissan Leaf 21 Volkswagen e-Golf 23 BMW i3 24 Ford Mustang Mach-E 30 Volkswagen ID.4 30 Chevy Bolt 32

Ở chiều ngược lại, mẫu xe điện I-Pace của thương hiệu Jaguar chỉ mất khoảng 3% phạm vi hoạt động trong thời tiết giá lạnh. Như vậy trong phạm vi của nghiên cứu này, Jaguar I-Pace cùng với Audi e-tron là 2 mẫu ôtô điện ít bị ảnh hưởng nhất khi nhiệt độ môi trường hạ thấp dưới 0 độ C.

Đơn vị nghiên cứu Recurrent cho biết cả Jaguar I-Pace cùng Audi e-tron đều được trang bị máy bơm nhiệt, nhờ đó có thể thu hồi lượng nhiệt sinh ra từ động cơ điện và sử dụng để sưởi ấm khoang hành khách. Trong khi đó, Ford Mustang Mach-E hay Volkswagen ID.4 lại sử dụng hệ thống gia nhiệt bằng điện trở để sưởi ấm, chi tiết được cho là ảnh hưởng khá nhiều đến thời lượng sử dụng của bộ pin.