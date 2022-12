Ôtô điện chạy vài tháng không cần cắm sạc

Nhờ số pin mặt trời trên xe, người dân châu Âu sẽ sớm được chạy ôtô điện mà không cần quan tâm việc cắm sạc trong khoảng thời gian dài.

Người dân châu Âu sắp được đi ôtô điện chạy bằng năng lượng mặt trời. Ảnh: Lightyear.

Công ty Lightyear xác nhận đã bắt đầu vận hành dây chuyền sản xuất mẫu ôtô điện năng lượng mặt trời mang tên Zero. Mẫu ôtô điện chạy bằng quang năng sẽ sớm được giao đến tay các khách hàng ở châu Âu kể từ năm sau.

Lần đầu ra mắt vào năm 2016, Lightyear Zero sau đó được mở bán chính thức tại thị trường châu Âu vào tháng 2 năm nay với giá từ 150.000 EUR, tương đương khoảng 158.000 USD .

Nhà sản xuất ôtô Lightyear tuyên bố thân xe của Zero mang theo số pin mặt trời có diện tích khoảng năm mét vuông, giúp gia tăng phạm vi hoạt động của mẫu xe điện này thêm 12 km mỗi giờ trong điều kiện đủ ánh sáng mặt trời.

Do đó, công ty Lightyear nhấn mạnh rằng mẫu ôtô điện quang năng của họ có thể vận hành bình thường trong nhiều tháng liền mà không cần phải cắm sạc.

Lightyear tuyên bố mẫu ôtô điện Zero của họ có thể vận hành trong nhiều tháng liền mà không cần cắm sạc. Ảnh: Lightyear.

Lightyear Zero được trang bị bộ pin 61,2 kWh, nghĩa là dung lượng nhỏ hơn so với bộ pin 62,3 kWh trên Tesla Model 3 bản tiêu chuẩn. Dẫu vậy, nhà sản xuất ôtô Hà Lan tuyên bố Lightyear Zero có thể vận hành tối đa 725 km trong chu trình thử nghiệm WLTP ở châu Âu.

Để tiện so sánh, phiên bản Long Range của Tesla Model 3 được trang bị bộ pin 82 kWh nhưng chỉ sở hữu phạm vi hoạt động tối đa 602 km trong cùng chu trình thử nghiệm.

Lightyear Zero sở hữu thân xe với những đặc tính khí động học mà nhà sản xuất ôtô điện có trụ sở tại Hà Lan tuyên bố rằng hiệu quả hơn bất kỳ mẫu xe thương mại nào đang có mặt trên thị trường.

Khi đến tay khách hàng, Lightyear Zero sẽ sở hữu trọng lượng 1.575 kg, nặng hơn khoảng 260 kg so với thiết kế ban đầu. Theo Lightyear, ôtô điện Zero được thiết kế nhằm tối ưu tính hiệu quả trong sử dụng, thay vì chú trọng vào các yếu tố như tốc độ và khả năng tăng tốc.

Lightyear Zero sẽ sở hữu bốn động cơ điện tương ứng với từng bánh xe, sản sinh công suất tổng hợp 101 kW cùng mô-men xoắn 1.200 Nm.

Lightyear cho biết Valmet Automotive là đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất giới hạn 946 mẫu Lightyear Zero tại các nhà máy của họ ở Phần Lan.

Chỉ có 946 mẫu Lightyear Zero được sản xuất và toàn bộ trong số đó được dành cho thị trường châu Âu. Ảnh: Lightyear.

Ở thời điểm hiện tại, Lightyear chỉ xác nhận sẽ bán độc quyền Zero tại thị trường châu Âu. Trước đó, nhà sản xuất ôtô Hà Lan từng tiết lộ kế hoạch ra mắt thêm một mẫu ôtô điện quang năng tiếp theo với giá cả phải chăng hơn.

Mang tên Lightyear Two, mẫu ôtô điện vận hành bằng năng lượng mặt trời này dự kiến ra mắt thị trường châu Âu trong khoảng 2 năm tới. Lightyear Two sẽ có giá bán vào khoảng 30.000 EUR, tương đương hơn 31.600 USD .

Hồi tháng 7, công ty khởi nghiệp Sono Motors của Đức cũng trình làng mẫu xe điện quang năng mang tên Sion. Theo các nguồn tin tiết lộ, Sono sẽ mở bán Sion tại thị trường châu Âu vào năm tới, với giá niêm yết vào khoảng 29.900 EUR (xấp xỉ 31.500 USD ).

Mẫu xe điện quang năng Sion của Sono sở hữu phạm vi hoạt động ít hơn so với Lightyear Zero. Ảnh: Sono Motors .

Sono Motors cho biết họ đã nhận được hơn 1.900 đơn đặt hàng cho Sion. Mẫu xe điện của công ty Đức có thể vận hành trên quãng đường tối đa 305 km trong một lần sạc. Trong khi đó, các tấm pin mặt trời của Sion sẽ giúp bổ sung thêm khoảng 245 km mỗi tuần vào phạm vi hoạt động của xe.