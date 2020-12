Ôtô chở 6 người Trung Quốc vào Quảng Ngãi

Phát hiện ôtô biển số Thái Bình lưu thông trên quốc lộ 1 có nhiều nghi vấn, lực lượng CSGT Đà Nẵng dừng xe thì phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Sáng 21/12, Công an phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang phối hợp với phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và phòng An ninh (Công an TP) để lấy lời khai 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ôtô 7 chỗ chở nhóm người tại trụ sở công an. Ảnh: Đ.N.

Rạng sáng nay, Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) phát hiện ôtô 7 chỗ biển số tỉnh Thái Bình chạy trên quốc lộ 1.

Khi xe qua hầm Hải Vân, lực lượng chức năng phát hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Lực lượng CSGT xác định trên xe có 6 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam (tính cả tài xế).

Tài xế khai nhận chở 6 người Trung Quốc từ Hà Nội vào Quảng Ngãi với giá 6 triệu đồng mỗi người.

Tại cơ quan điều tra, trong 6 người đàn ông Trung Quốc có 5 người trình thẻ căn cước công dân Trung Quốc, một người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp y tế để phòng chống dịch Covid-19 đối với những người này.