Ôtô BMW bốc cháy ở Hà Nội

Ngọn lửa bùng lên từ nắp capo khi chiếc xe đang di chuyển tại Hà Đông, Hà Nội. Ba người trong ôtô kịp thời thoát ra ngoài.

Tối 29/9, ôtô hiệu BMW do anh P.V.Q. (sinh năm 1993, ở Hoài Đức, Hà Nội) lái trên đường nội khu thuộc KĐT Dương Nội (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội).

Khoảng 19h30, ôtô này bốc bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bắt nguồn từ nắp capo, sau đó bùng lên dữ dội. Trên xe lúc này có 3 người.

Ngọn lửa bùng lên bao phủ toàn bộ ôtô. Ảnh: X.Đ.

Người dân cùng cán bộ tuần tra của Công an phường La Khê phát hiện sự việc đã kịp thời hỗ trợ những người trong xe thoát ra ngoài an toàn. Chiếc xe sau đó bị ngọn lửa thiêu rụi. Công an phường La Khê sau đó đã phân luồng giao thông, không để đám cháy gây nguy hiểm tới người đi đường.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an quận Hà Đông điều 3 xe cứu hỏa tới hiện trường. Sau khoảng 30 phút ngọn lửa được khống chế, không xảy ra cháy lan.