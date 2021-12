Ôtô bán tải kéo lê xe máy của công an xã

Khi công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế ôtô đã không chấp hành. Người này là nhân viên ngân hàng, trước đó đã sử dụng thức uống có cồn.

Khoảng 1h ngày 11/12, nam thanh niên lái ôtô bán tải mang biển số tỉnh Bình Dương trên tỉnh lộ 15, hướng cầu Bến Súc về xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Đến địa phận xã An Phú, huyện Củ Chi, tài xế bị công an địa phương yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Một công an viên lấy xe máy chặn trước ôtô này và yêu cầu tài xế chấp hành.

Tuy nhiên, nam thanh niên tông ôtô tông vào xe máy của công an xã rồi bỏ chạy. Xe máy bị ôtô kéo đi hơn 500 m, tóe lửa.

Ôtô bán tải và xe máy của Công an xã An Phú. Ảnh: N.A.

Trao đổi với Zing, bà Phạm Thị Thùy Linh, Chủ tịch UBND xã An Phú, huyện Củ Chi, cho biết vụ việc không gây ra thương vong nhưng chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Khi sự việc xảy ra, tài xế ôtô đang trên đường đi sinh nhật về và đã sử dụng thức uống có cồn.

Công an huyện Củ Chi xác định tài xế là nhân viên của một ngân hàng. Cảnh sát đang lấy lời khai người và tạm giữ phương tiện liên quan.