Ôtô 7 chỗ Suzuki Ertiga phù hợp cho gia đình du xuân

Tết đến là dịp người Việt có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đi chơi xa, thăm họ hàng. Những chiếc ôtô do vậy cũng trở thành phương tiện di chuyển đắc lực.

Một chiếc ôtô 7 chỗ rộng rãi sẽ là lựa chọn ưu tiên trong dịp cuối năm này. Trên thị trường hiện nay, Suzuki Ertiga là một trong những lựa chọn vừa vặn cho gia đình đông người. Mẫu xe được nhiều người dùng đánh giá cao ở chi phí sở hữu và bảo dưỡng hợp lý.

Dù cận Tết, Suzuki vẫn đảm bảo nguồn cung xe để giao đến khách hàng.

Chi phí nuôi xe khiêm tốn

Suzuki Ertiga có chu kỳ bảo dưỡng xe kéo dài đến 6 tháng hoặc 7.500 km, tùy điều kiện nào đến trước, nhiều hơn các dòng xe thông thường. Do vậy, người lái tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bảo dưỡng hơn.

Với mức “ăn” xăng khoảng 6 lít/100 km đường hỗn hợp, mỗi tháng chủ xe tốn khoảng 1,4-1,5 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng dựa trên ước tính quãng đường 50 km/ngày, giá xăng 25.000/lít của Suzuki.

“Ertiga tiết kiệm hơn nhiều so với các mẫu xe khác nằm chung phân khúc vốn có mức tiêu thụ nhiên liệu đến 8-9 lít/100 km. Ước tính trong 5 năm (75.000 km) sử dụng, Ertiga tiết kiệm cho chủ nhân hơn 10 triệu đồng chi phí nhiên liệu. Còn nếu tính tổng chi phí đầu tư ban đầu, chi phí bảo dưỡng, nhiên liệu… Ertiga tiết kiệm cho chủ nhân con số lớn hơn nhiều, khoảng 75 triệu đồng”, đại diện hãng cho biết.

Tính năng an toàn cao

Suzuki Ertiga được bán theo dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc nên khách hàng có thể yên tâm về chất lượng gia công và độ hoàn thiện.

Khách hàng được đảm bảo an tâm về chất lượng gia công và độ hoàn thiện của Suzuki Ertiga.

Bản Ertiga Sport đã được chứng nhận an toàn 4 sao bởi ASEAN NCAP - tổ chức phi lợi nhuận chuyên thực hiện các thử nghiệm an toàn trên xe ôtô mới. Xe trang bị đầy đủ các tính năng an toàn, giúp bảo vệ hành khách tối đa: Chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử ESP, cảm biến lùi và camera lùi tích hợp sẵn…

Giá lăn bánh phù hợp

Theo khảo sát cuối năm từ Suzuki, với số tiền khoảng 600 triệu, người mua đã có thể sở hữu phiên bản số tự động Ertiga Sport 7 chỗ rộng rãi. Bản số sàn giá lăn bánh, đầy đủ giấy tờ thuế phí khoảng hơn 500 triệu đồng.

Ngoài ra, người mua trả góp chỉ cần trả trước khoảng 100 triệu đồng, mỗi tháng trả góp khoảng 7 triệu đồng là sẽ có xe đậu trước cửa nhà.

Anh Trần Khắc Vinh (Đồng Nai) từng sử dụng qua nhiều dòng xe khác nhau, đang đi Suzuki Ertiga Sport. Anh Vinh mua chiếc Ertiga Sport vào tháng 10/2020, đến nay xe đã vận hành hơn 35.000 km.

Anh Trần Khắc Vinh an tâm về chế độ bảo dưỡng xe Suzuki Ertiga.

Chia sẻ về việc bảo dưỡng xe, anh Vinh cho biết: “Quan trọng nhất đối với tôi là độ tin tưởng về các sản phẩm của Suzuki, còn về các vấn đề bảo hành, bảo dưỡng thì cứ đúng theo khuyến nghị của hãng. Xe tôi đến kỳ bảo dưỡng chỉ cần thay nhớt, lọc nhớt, vệ sinh lốc máy lạnh, vệ sinh bố thắng, nói chung là những thứ rất cơ bản”.

“Vấn đề tôi từng hơi hoài nghi theo lời kể của những người dùng trước đây là về phụ tùng của Suzuki đã đủ đáp ứng cho khách hàng chưa. Nhưng từ năm 2020, Suzuki đã bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng dịch vụ, mở rộng kho lưu trữ và tăng số lượng phụ tùng. Xe Suzuki bán được ngày càng nhiều ở Việt Nam thì tôi nghĩ phụ tùng cũng sẽ dễ kiếm hơn”, anh Vinh nói thêm.

Hiện nay Suzuki đã phủ rộng khắp 39 đại lý toàn quốc và tiếp tục mở thêm để khách hàng ở bất cứ đâu đều dễ dàng tiếp cận dịch vụ chính hãng.

Tích hợp nhiều ưu đãi

Khi đi mua xe ôtô trong thời gian cận Tết, khách hàng thường phải chờ lâu do tình trạng khan hiếm xe, hoặc cần đặt cọc số tiền lớn hay chi thêm tiền mua phụ kiện để được ưu tiên giao xe sớm. Với Suzuki, khách hàng lo lắng về vấn đề này khi nguồn cung xe luôn có sẵn để giao ngay, thời gian giao xe đảm bảo nhanh nhất.

Hiện tại, ngoài ưu đãi 100% trước bạ của hãng, nếu mua Ertiga, khách hàng được nhận nhiều khuyến mại theo chính sách riêng của từng đại lý như bộ quà tặng phim cách nhiệt, cam hành trình, bảo hiểm vật chất… Nhờ vậy khách mua xe tiết kiệm được nhiều chi phí. Thay vào đó, người mua có thể dùng ngân sách đầu tư gói phụ kiện chính hãng Aero Kit gồm 8 phụ kiện mang thiết kế khí động học, giúp chiếc xe ấn tượng hơn.

Việc thường xuyên giới thiệu các gói phụ kiện, trước đó là cốp điện tích hợp cảm biến đá chân, camera 360, sạc không dây là cách Suzuki thể hiện quan tâm và nghiêm túc đầu tư, tạo điều kiện nâng cấp trang bị chính hãng cho người sử dụng.

