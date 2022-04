Ôtô 7 chỗ bốc cháy trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Đang lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - TP.HCM, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ôtô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy.

Ngày 11/4, Công an huyện Bến Lức đang phối hợp với Công an tỉnh Long An điều tra nguyên nhân vụ cháy xe trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Ôtô bị thiêu rụi trơ khung. Ảnh: A.L.

Khoảng 13h30 ngày 10/4, tài xế Nguyễn Trọng Khang (25 tuổi, quê Cà Mau) lái ôtô 7chỗ trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM hướng về Tiền Giang.

Khi đến địa phận xã Thanh Phú (huyện Bến Lức), tài xế phát hiện khói bốc lên từ cabin nên lái phương tiện vào làn dừng khẩn cấp.

Lúc này, lửa bùng lên bao trùm ôtô, rồi cháy ngùn ngụt. Tài xế và những người bên trong ôtô thoát ra ngoài an toàn.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Long An đã đến khống chế vụ hỏa hoạn sau đó. Vụ cháy khiến ôtô bị thiêu rụi.