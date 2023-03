Oscar lập đội chuẩn bị tình huống 'cú tát của Will Smith'

Ban tổ chức Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 đang chuẩn bị đối phó với mọi thứ bất ngờ có thể xảy ra sau vụ Will Smith bất ngờ tát Chris Rock trên sân khấu hồi năm ngoái.

Nam diễn viên Will Smith lên sân khấu tát danh hài Chris Rock trong lễ trao giải Oscar 2022. Ảnh: Reuters.

Đây là lần đầu tiên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ thành lập một nhóm xử lý khủng hoảng để ứng phó với bất kỳ rủi ro nào, Reuters đưa tin.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles vào ngày 12/3 tới. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 8h ngày 13/3 (giờ Việt Nam).

“Chúng tôi hy vọng đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra. Sau sự cố năm ngoái, chúng tôi đã mở mang đầu óc về nhiều điều có thể xảy ra tại Lễ trao giải Oscar”, Giám đốc điều hành Viện Hàn lâm Bill Kramer chia sẻ với tạp chí Time trong một cuộc phỏng vấn.

Cú bạt tai trời giáng của nam diễn viên Will Smith đã làm rúng động lễ trao giải điện ảnh lớn nhất Hollywood hồi năm ngoái.

Viện Hàn lâm bị chỉ trích nặng nề vì để Will Smith ở lại với khán giả sau khi tấn công Chris Rock trên sân khấu. MC buổi lễ đã có một câu nói đùa về vợ của Smith là Jada Pinkett Smith.

Tài tử người Mỹ sau đó trở thành chủ nhân tượng vàng Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong bộ phim “King Richard”.

Ban tổ chức không tiết lộ chi tiết về thành viên đội xử lý khủng hoảng hoặc cách phản ứng với sự kiện bất thường.

Will Smith sẽ không tham dự lễ trao giải năm nay. Anh bị cấm tham dự Oscar trong 10 năm.

Diễn viên hài Jimmy Kimmel sẽ trở lại dẫn chương trình lễ trao giải năm nay. Ông từng làm xôn xao Lễ trao giải Oscar năm 2017 khi công bố nhầm tác phẩm thắng giải Phim hay nhất.

Trong bữa tiệc hồi tháng 2 dành cho những nghệ sĩ được đề cử, Chủ tịch Viện Hàn lâm Janet Yang cho biết sẽ hành động “nhanh chóng, dứt khoát và hợp tình hợp lý” nếu xảy ra tình huống bất ngờ.

An ninh sẽ được thắt chặt tại nhà hát Dolby. Cơ quan thực thi pháp luật sẽ phong tỏa một số khu vực xung quanh nhà hát và thảm đỏ.

Hai nhà sản xuất chương trình Glenn Weiss và Ricky Kirshner cho biết họ hy vọng khán giả sẽ tiếp tục chú ý đến những bộ phim được đề cử và đội ngũ làm phim, thay vì những ồn ào bên lề.

“Tôi không nghĩ có ai muốn nói nhiều về những gì đã xảy ra trong quá khứ”, ông Weiss nói.

Khác với những năm trước khi Viện Hàn lâm đề cử nhiều phim ít được khán giả biết đến, hạng mục tranh giải Phim hay nhất năm nay có nhiều tác phẩm bom tấn phòng vé như Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick, Elvis và Everything Everywhere All at Once.

Lượng khán giả theo dõi giải thưởng Oscar đã giảm trong những năm gần đây, đặc biệt ở nhóm trẻ tuổi quan tâm mạng xã hội hơn. Weiss cho biết nhóm đang lên kế hoạch chọn lọc những khoảnh khắc có thể lan truyền nhanh trên Twitter và TikTok.