‘Oscar Hàn Quốc’ 2020 - ‘Parasite’ thắng đậm, Lee Byung Hun là Ảnh đế

Trái với dự đoán của nhiều khán giả, ngôi sao giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc không phải là “tân binh” Gong Myung trong Extreme Job, mà là Jung Hae In của Tune in for Love. Ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc, Jeon Yeo Bin đã được gọi tên nhờ vai chính trong After My Death.

Kết quả giải thưởng điện ảnh Chuông vàng lần thứ 56:

Best Film (Phim hay nhất): Parasite

Best Director (Đạo diễn xuất sắc): Bong Joon Ho với Parasite

Best Screenplay (Kịch bản xuất sắc): Parasite - Bong Joon Ho, Han Jin Won

Best Actor (Nam diễn viên xuất sắc): Lee Byung Hun trong Ashfall

Best Actress (Nữ diễn viên xuất sắc): Jung Yu Mi trong Kim Ji Young: Born 1982

Best Supporting Actor (Nam diễn viên phụ xuất sắc): Jin Seon Kyu trong Extreme Job

Best Supporting Actress (Nữ diễn viên phụ xuất sắc): Lee Jung Eun trong Parasite

Best New Actor (Nam diễn viên mới xuất sắc): Jung Hae In trong Tune in for Love

Best New Actress (Nữ diễn viên mới xuất sắc): Jeon Yeo Bin trong After My Death

Best New Director (Đạo diễn mới xuất sắc): Kim Bo Ra với House of Hummingbird

Best Cinematography (Kỹ thuật quay phim xuất sắc): The Battle: Roar to Victory

Best Film Editing (Biên tập phim xuất sắc): EXIT

Best Lighting (Ánh sáng xuất sắc): Svaha: The Sixth Finger

Best Music (Âm nhạc xuất sắc): Parasite

Best Costume Design (Thiết kế phục trang xuất sắc): The Great Battle

Best Art Direction (Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc): Svaha: The Sixth Finger

Technical Award (Kỹ thuật): Ashfall (Visual Effects)

Best Planning: Extreme Job

Special Award: Shin Young Gyun