Oscar công bố danh sách 10 phim được khán giả yêu thích

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã tiết lộ danh sách 10 tác phẩm dẫn đầu cuộc bình chọn dành cho khán giả.

Ngày 1/3, thông qua tài khoản mạng xã hội chính thức, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã công bố danh sách 10 phim đang chạy đua cho danh hiệu tác phẩm điện ảnh được khán giả yêu thích nhất. Cổng bình chọn tiếp tục được mở cho tới ngày 3/3 trên website của AMPAS và mạng xã hội Twitter.

10 cái tên được Viện Hàn lâm công bố gồm Army of the Dead, Cinderella, Dune, Malignant, Minamata, The Power of the Dog, Sing 2, Spider-Man: No Way Home, The Suicide Squad và Tick, Tick… Boom!. Trong danh sách này, Dune, The Power of the Dog, Spider-Man: No Way Home và Tick, Tick… Boom! là các tác phẩm từng nhận đề cử tại các hạng mục chính thức của Oscar 2022.

Bộ phim trộm cướp lấy đề tài xác sống Army of the Dead đã có cuộc bứt tốc ấn tượng trong cuộc đua #OscarsFanFavorite những ngày qua. Ảnh: Netflix.

Danh sách chỉ có sự góp mặt của hai tựa phim siêu anh hùng là Spider-Man: No Way Home và The Suicide Squad. Hai tác phẩm đều do các hãng phim hàng đầu Hollywood sản xuất và phát hành. No Way Home là cú bắt tay của Sony Pictures và Marvel Studios. The Suicide Squad được Warner Bros. đầu tư sản xuất và phát hành. Cả hai phim đều nhận phản hồi tích cực khi ra mắt, nhưng chỉ No Way Home gặt hái doanh thu ấn tượng.

Khi công bố danh sách 10 bộ phim được khán giả yêu thích nhất, AMPAS đã chủ đích sắp xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái thay vì lượng bình chọn. Khán giả sẽ phải chờ đến lễ trao giải Oscar 2022, tổ chức vào tối ngày 27/3 (giờ Mỹ), để biết được cái tên giành chiến thắng.

AMPAS chưa công bố, nhưng từ tuần trước, nhiều trang tin Mỹ đã tiết lộ tác phẩm dẫn đầu cuộc đua tác phẩm điện ảnh được khán giả yêu thích nhất tại Oscar 2022 chính là Cinderella, bộ phim chất lượng thấp với Camila Cabello thủ vai chính, Amazon phát hành. Đuổi sát nút ở vị trí thứ hai là Army of the Dead của đạo diễn Zack Snyder.