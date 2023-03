Ai sẽ được gọi tên tại Oscar 2023?

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ là cuộc cạnh tranh gay cấn giữa bom tấn “Avatar 2” và phim độc lập “Everything Everywhere All at Once”.

Cuộc đua Oscar 2023 với nhiều ứng viên mạnh.

Cuộc đua Oscar năm ngoái được đánh giá là hấp dẫn và khó đoán, kết quả cũng mang lại nhiều bất ngờ. Thế nhưng, tất cả đều “đổ sông đổ biển” vì cái tát gây sốc của Will Smith ngay tại đêm trao giải. Sau thời gian bị đình trệ vì Covid-19, danh tiếng Oscar tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề sau những tai tiếng không đáng có.

Tín hiệu mừng là mùa giải năm nay quy tụ nhiều tác phẩm hay, nhiều màn trình diễn ấn tượng mà ai thắng cũng xứng đáng, khiến người yêu phim lại được dịp xôn xao về những cái tên sẽ được gọi tại lễ trao giải diễn ra vào sáng 13/3 (giờ Hà Nội) ở Los Angeles, Mỹ.

Hiện Everything Everywhere All at Once (EEAAO) dẫn đầu cuộc đua với 11 đề cử, thua The Power of the Dog năm ngoái (12 đề cử) nhưng vẫn là ứng viên nặng ký nhất mùa giải năm nay. Tác phẩm có nhiều khả năng chiến thắng các hạng mục quan trọng như Phim truyện xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nữ chính xuất sắc. Để làm được điều đó, nó phải vượt qua hai “ông lớn” James Cameron và Steven Spielberg.

Phim độc lập lên ngôi

Bảng đề cử Phim truyện xuất sắc của Oscar 2023 khá đa dạng về phong cách lẫn thể loại. Trong danh sách 10 tác phẩm tranh giải, có bom tấn như Avatar: The Way of Water và Top Gun: Maverick, phim tiểu sử như Elvis lẫn phim chiến tranh như All Quiet on the Western Front. Đặc biệt, EEATO gây chú ý khi là đại diện cho dòng phim độc lập (indie) tham chiến tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

Minh tinh Dương Tử Quỳnh trong phim độc lập Everything Everywhere All at Once - tác phẩm dẫn đầu đường đua Oscar 2023 với 11 đề cử.

Trước Oscar, EEATO từng gây tiếng vang khi khởi chiếu tại sự kiện South by Southwest vào tháng 3/2022. Khi được A24 phát hành rộng rãi, phim trở thành dự án ăn khách nhất lịch sử hãng với tổng doanh thu hơn 100 triệu USD . Sau đó, nó liên tục được giới phê bình và khán giả nhắc đến như là một trong những phim hay nhất, ấn tượng nhất năm.

Tác phẩm do bộ đôi Daniels – gồm Daniel Kwan và Daniel Scheinert – đạo diễn kiêm biên kịch, có ý tưởng độc đáo và cách triển khai thú vị. Chuyện phim kể về hành trình một phụ nữ gốc Á sống tại Mỹ, tìm cách kết nối với bản thể chính mình ở đa vũ trụ, từ đó có sức mạnh chống lại kẻ đang âm mưu huỷ diệt thế giới.

Tại Quả cầu Vàng 2023, EEATO hoàn toàn bị phớt lờ, phải chịu thua The Banshees of Inisherin ở bảng đề cử cho thể loại hài – nhạc kịch. Tuy nhiên, phim có cú lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng tại PGA (giải Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ) – một trong những giải tiền Oscar quan trọng.

Từ chú “ngựa ô”, EEATO vươn lên thành “ngựa chiến” khi càn quét các giải thưởng lớn nhỏ, nổi bật có: CCA (giải Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng Mỹ), DGA (giải Hiệp hội đạo diễn Mỹ) và WGA (giải Hiệp hội Biên kịch Mỹ). Thành tích này giúp khả năng phim thắng Oscar là rất cao, ngay cả khi nó thua All Quiet on the Western Front tại BAFTA (giải Điện ảnh Viện hàn lâm Anh).

Everything Everywhere All at Once được đánh giá là một trong những phim hay nhất năm qua nhờ kịch bản độc đáo và lối kể ấn tượng.

Theo thống kê của chuyên trang Metacritic, EEATO đang dẫn đầu đường đua với tổng 122 điểm khi có đến 34 lần thắng hạng mục phim truyện, tính trên tất cả giải thưởng lớn nhỏ tiền Oscar. Xếp vị trí thứ 2 là The Banshees of Inisherin với 68 điểm cho 11 lần chiến thắng. Các phim còn lại đều đạt thành tích khá lẹt đẹt, cụ thể Tár (4 giải), The Fabelmans (1), Top Gun: Maverick (2), The Woman King (2).

Điều đó phần nào cho thấy khả năng phim độc lập nhà A24 giành chiến thắng là rất cao.

Zing dự đoán: Everything Everywhere All at Once.

James Cameron và Steven Spielberg lép vế

Hạng mục Đạo diễn xuất sắc năm nay nhận một số ý kiến tiêu cực vì không có bất kỳ gương mặt nữ nào. Song, cả 5 cái tên được đề cử đều xứng đáng, ai cũng là đối thủ đáng gờm. Họ lần lượt là: Steven Spielberg (The Fabelmans), Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin), Todd Field (Tár), Ruben Östlund (Triangle of Sadness) và bộ đôi Daniel Kwan và Daniel Scheinert (EEATO).

Một số ý kiến khán giả tỏ ra bất ngờ khi “ông lớn” James Cameron vắng mặt tại bảng đề cử dù Avatar: The Way of Water xuất hiện trong danh sách Phim truyện xuất sắc. Điều này không khó lý giải vì thực tế bom tấn “tỷ USD” bị đánh giá thấp hơn so với tác phẩm tiền nhiệm ra mắt năm 2009. Tại mùa Oscar năm nay, Avatar 2 cũng chỉ nhận được 4 đề cử, thua thiệt so với con số 9 đề cử của phần đầu cách đây 13 năm, chủ yếu rơi vào hạng mục âm thanh, hình ảnh.

Bom tấn Avatar: The Way of Water không giúp James Cameron có mặt trong bảng đề cử Đạo diễn xuất sắc.

Trong danh sách 5 ứng viên, Steven Spielberg là người lớn tuổi nhất, cũng là người duy nhất từng 3 lần thắng Oscar, trong đó có 2 tượng vàng dành cho hạng mục đạo diễn. Suốt thập niên qua, Spielberg thường xuyên được đề cử nhưng không chiến thắng. Năm nay, khả năng ông cũng sẽ trắng tay vì The Fabelmans cảm xúc nhưng chưa thực sự đột phá, nhất là về ngôn ngữ điện ảnh.

Trái lại, 2 đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert có nhiều khả năng chiến thắng nhất dù lần đầu được đề cử. Thống kê của Metacritic cho thấy bộ đôi đang đứng đầu bảng với tổng 34 giải thưởng lớn nhỏ, đạt tổng 116 điểm, hoàn toàn bỏ xa người xếp thứ 2 là Todd Field – với 5 giải thưởng và tổng 43 điểm.

Đứng ở vị trí thứ 3 là Steven Spielberg với 37 điểm cho 2 lần chiến thắng. Còn Martin McDonagh và Ruben Östlund thậm chí không được xuất hiện trong danh sách.

Zing dự đoán: Daniel Kwan và Daniel Scheinert.

Cate Blanchett đối đầu Dương Tử Quỳnh

Cơ hội giành tượng vàng Nữ chính xuất sắc hiện được chia đều cho Cate Blanchett và Dương Tử Quỳnh. Cả 2 cùng sinh ra trong thập niên 1960, đều có nhiều cống hiến lớn cho nghiệp diễn, vai diễn của họ cũng dư sức “đè bẹp” 3 đối thủ còn lại. Nhưng xét về thành tích, ngôi sao Ngọa hổ tàng long vẫn phải chịu thua đàn em vì Blanchett từng 2 lần thắng Oscar trên tổng 8 đề cử.

Nếu được gọi tên, minh tinh Australia sẽ được xếp vào danh sách những người từng 3 lần thắng Oscar ở hạng mục diễn xuất, đứng cạnh những cái tên lão làng như Ingrid Bergman, Meryl Streep, Frances McDormand. Nhưng việc Dương Tử Quỳnh được gọi tên sẽ giúp bà ghi dấu lịch sử như là diễn viên gốc Á đầu tiên thắng tượng vàng Nữ chính xuất sắc.

Dương Tử Quỳnh và Cate Blanchett đang có cuộc rượt đuổi khá sát sao tại mùa Oscar 2023.

Trên đường đua năm nay, Dương Tử Quỳnh từng thắng SAG (giải Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ), Saturn Awards, Independent Spirit Awards, trong khi Cate Blanchett lại thắng CCA và BAFTA. Hơn nữa, cả hai đều thắng Quả cầu Vàng nhưng khác thể loại phim.

Dù khoảng cách không quá lớn, Metacritic cho thấy Dương Tử Quỳnh đang vượt qua đồng nghiệp với tổng 112 điểm cho 28 lần chiến thắng. Đại diện Australia đứng vị trí thứ 2 với 96 điểm cho 23 lần chiến thắng. Michelle Williams đứng ở vị trí thứ 5 với 18 điểm cho 18 lần đề cử nhưng đều trắng tay.

Hai ngôi sao Ana de Armas và Andrea Riseborough không hề xuất hiện trong bảng thống kê. Thực tế, vẫn còn có một số ý kiến cho rằng cả 2 đã cướp đi vị trí lẽ ra nên thuộc về Viola Davis (phim The Woman King) và Danielle Deadwyler (Till).

Zing dự đoán: Dương Tử Quỳnh.

Brendan Fraser có được gọi tên?

Trong danh sách 5 ứng viên tranh giải Nam chính xuất sắc, Brendan Fraser và Austin Butler hiện là 2 cái tên được đánh giá cao nhất, mặc dù theo thống kê của chuyên trang Metacritic thì Colin Farrell mới là người dẫn đầu với tổng 110 điểm và 31 giải thưởng lớn nhỏ.

Dẫu vậy, thành tích này được tính cho cả 2 vai diễn trong After Yang lẫn The Banshees of Inisherin. Nên nếu bỏ qua Farrell, Brendan Fraser mới là “quán quân” tại hạng mục này với 74 điểm cho 14 lần thắng. Theo sau, Austin Butler khá khiêm tốn với 3 lần thắng và đạt 43 điểm.

Nhiều nhà phê bình đánh giá vai diễn "nặng ký" trong The Whale sẽ giúp Brendan Fraser làm nên chuyện tại mùa Oscar năm nay.

Nếu chỉ dựa vào thống kê của Metacritic, hiển nhiên Brendan Fraser sẽ là người có cơ hội thắng Oscar cao nhất. Song, khán giả cần lưu ý rằng anh đã thua cuộc tại Quả cầu Vàng lẫn BAFTA – vốn là 2 giải thưởng quan trọng ít nhiều thể hiện kết quả Oscar.

Một số ý kiến tin tưởng tài tử Xác ướp Ai Cập vẫn có khả năng làm nên chuyện tại mùa giải năm nay. Bởi lẽ anh từng được Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ vinh danh với giải SAG, khẳng định diễn xuất vượt trội. Hơn nữa, vai diễn trong The Whale được đánh giá là tạo ấn tượng mạnh với người xem, cũng là màn “lột xác” để đời giúp cứu vãn sự nghiệp đã chết của Brendan Fraser.

Nói như vậy không có nghĩa là Austin Butler hoàn toàn lép vế. Hóa thân huyền thoại Elvis, ngôi sao cũng nhận “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả, giúp anh trở thành đối thủ xứng tầm với Fraser. Đó là lý do nhiều chuyên trang chưa thể đưa ra lựa chọn thuyết phục khi dự đoán hạng mục Nam chính xuất sắc. Phần lớn các cây viết cho rằng người “nên thắng” là Brendan Fraser nhưng người “sẽ thắng” là Austin Butler.

Zing dự đoán: Brendan Fraser.