Cuộc đấu tay đôi Cate Blanchett - Dương Tử Quỳnh

Trong danh sách đề cử hạng mục “Nữ chính xuất sắc” tại đường đua Oscar 2023, Dương Tử Quỳnh và Cate Blanchett hiện là 2 cái tên sáng giá nhất.

Dương Tử Quỳnh là ứng viên sáng giá tại cuộc đua Oscar 2023.

Chỉ còn vài ngày nữa, lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ được tổ chức. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều cuộc bình chọn bắt đầu nổ ra và người hâm mộ lại được dịp đặt cược vào những ngôi sao họ yêu thích.

Như thường lệ, Nữ chính xuất sắc luôn là hạng mục hấp dẫn, gây xôn xao. Đường đua năm nay gọi tên 5 diễn viên: Cate Blanchett (Tár), Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All at Once), Ana de Armas (Blonde), Michelle Williams (The Fabelmans) và Andrea Riseborough (To Leslie).

Trong đó có đến 3/5 gương mặt được nhận đề cử lần đầu trong đời. Nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, mùa Oscar năm nay chỉ là cuộc chiến tay đôi giữa Dương Tử Quỳnh và Cate Blanchett.

Chân dung 5 gương mặt được đề cử Oscar 2023 cho hạng mục Nữ chính xuất sắc.

Dương Tử Quỳnh vẫn là “ngựa chiến”

Dương Tử Quỳnh có một năm thành công rực rỡ dù đã bước qua tuổi 60. Sự nghiệp minh tinh gốc Malaysia lên như diều gặp gió nhờ Everything Everywhere All at Once – phim độc lập đến từ hãng A24 do bộ đôi Daniels đạo diễn, đang dẫn đầu đường đua Oscar 2023 với tổng 11 đề cử.

Trong phim, Dương Tử Quỳnh vào vai Evelyn Wang – chủ tiệm giặt là, hiện sống trong một gia đình 3 thế hệ ở California. Số phận bà bỗng chốc thay đổi khi chồng Waymond (Quan Kế Huy) bất ngờ cho biết có kẻ âm mưu hủy diệt sự yên bình của đa vũ trụ. Kể từ đó, Evelyn và chồng tạm gạt bỏ đời tư, cùng nhau hợp lực cứu thế giới.

Về cơ bản, nhân vật Evelyn có nhiều điểm tương đồng với Dương Tử Quỳnh. Cả hai đều là phụ nữ gốc Á, ở độ tuổi trung niên, dù sống ở Mỹ nhưng hệ tư tưởng phương Đông đã ngấm vào máu. Nhưng ít ai biết rằng, vai diễn suýt nữa không thuộc về cựu hoa hậu Malaysia vì Thành Long mới là lựa chọn ban đầu.

Một trong số rất nhiều tạo hình của Dương Tử Quỳnh trong Everything Everywhere All at Once.

Khi ngôi sao Giờ cao điểm lắc đầu từ chối, ê-kíp quyết định đổi giới tính nhân vật và mời Dương Tử Quỳnh vào dự án, bởi gần như khó ai thay thế được Thành Long ngoài bà.

Trong phim, minh tinh không chỉ hóa thân một mà nhiều Evelyn cùng lúc. Ứng với mỗi vũ trụ sẽ là một nhân vật với đặc điểm, tính cách khác biệt. Đó có thể là một ngôi sao điện ảnh đẹp lộng lẫy, một đầu bếp cạnh tranh gay gắt với đồng nghiệp, hay đơn giản chỉ là người mẹ già đau đớn trước đứa con gái bất trị.

So với Thành Long, Dương Tử Quỳnh mang đến cho vai diễn sự mềm mại, nét tinh tế của một phụ nữ. Điều đó thể hiện rõ trong phân đoạn bà đóng “cảnh tình cảm” với bạn diễn Jamie Lee Curtis. Nhưng thứ giúp minh tinh chinh phục khán giả vẫn là diễn xuất đa dạng, “cân” được bị cả bi lẫn hài, có thể gây cười ngay cả khi gương mặt đang nghiêm túc.

Trên hết, Dương Tử Quỳnh nhắc cả thế giới nhớ rằng bà từng là một “đả nữ”, một ngôi sao hành động có sự nghiệp lẫy lừng ở xứ Cảng Thơm.

Vai diễn nhắc khán giả nhớ rằng Dương Tử Quỳnh từng là biểu tượng hành động châu Á.

Với vai Evelyn, Dương Tử Quỳnh hiên ngang trở thành “ngựa chiến” tại cuộc đua năm nay. Bà thắng các giải tiền Oscar quan trọng như Quả cầu Vàng, Saturn Awards, Independent Spirit Awards và đặc biệt là SAG (giải Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ). Do đó, phần lớn ý kiến đều đặt cược vào Dương Tử Quỳnh cho tượng vàng Nữ chính xuất sắc.

Ngôi sao gốc Á gần như chiếm trọn phần trăm chiến thắng, nếu không có cú ngã ngựa tại Critics Choice Awards (giải Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng Mỹ - Canada) lẫn BAFTA (Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc). Và người hạ gục Dương Tử Quỳnh không ai khác ngoài đại diện đến từ Australia: Cate Blanchett.

Cơ hội thứ 3 cho Cate Blanchett

Thua Dương Tử Quỳnh đến 9 tuổi nhưng thành tích của Cate Blanchett lại có phần vượt trội với 7 đề cử và 2 giải Oscar trong sự nghiệp. Năm nay, minh tinh sinh năm 1969 đứng trước cơ hội nhận tượng vàng thứ 3 từ Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ nhờ vai diễn trong phim chính kịch Tár do Todd Field đạo diễn.

Nhân vật chính trong phim – Lydia Tár – được mô tả như một “quái kiệt”: Phụ nữ đầu tiên giữ vị trí chỉ huy dàn nhạc Berlin Philharmonic ở Đức, một trong 15 người thắng cả 4 giải thưởng giải trí lớn nhất hành tinh (gồm Emmy, Grammy, Oscar và Tony).

Qua ngòi bút của Todd Field, nữ nhạc trưởng hiện lên như một người đại diện cho chủ nghĩa hoàn hảo. Bà muốn mọi thứ phải tuân theo sự sắp đặt, dù là chi tiết nhỏ nhất. Tính kiểm soát và tham vọng quyền lực khiến Lydia Tár bắt đầu sa ngã, để rồi dần đánh mất danh tiếng lẫn sự nghiệp gây dựng suốt hàng năm trời.

Trong Tár, Cate Blanchett vào vai chính Lydia Tár - nữ nhạc trưởng danh tiếng đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp và tuột dốc.

Khác Dương Tử Quỳnh, Cate Blanchett là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của đạo diễn Todd Field khi bắt tay viết kịch bản Tár. Thậm chí, nhà làm phim còn tuyên bố sẽ không thực hiện dự án nếu ngôi sao lắc đầu từ chối. Không quá khó hiểu, bởi lẽ một nhân vật thiên tài chỉ có thể trao cho một diễn viên kiệt xuất.

Nhưng với lịch trình dày đặc, suýt nữa Blanchett đã loại bỏ dự án nếu Todd Field thiếu sự thành khẩn. Đứng trước vai diễn được “đo ni đóng giày”, minh tinh dành nhiều thời gian đầu tư nghiên cứu nhân vật, học từ piano đến tiếng Đức để xuất hiện được tự nhiên nhất. Suốt thời lượng 158 phút, Blanchett thực sự là linh hồn của phim, khiến các diễn viên còn phải phải lu mờ. Bằng kinh nghiệm và kỹ thuật đỉnh cao, ngôi sao dẫn dắt khán giả đi qua đủ cung bậc cảm xúc.

Dù chỉ có một vũ trụ, Lydia Tár của Cate Blanchett cũng phức tạp và lớp lang không kém Evelyn Wang của Dương Tử Quỳnh. Thậm chí, vai diễn còn gây ấn tượng mạnh hơn cả 2 lần Cate Blanchett được gọi tên trước đó: Một cho vai phụ trong The Aviator (2004) và một cho vai chính trong Blue Jasmine (2013).

Xem xong phim, nhiều khán giả tin tưởng Cate Blanchett sẽ mang về tượng vàng Oscar thứ 3 trong sự nghiệp. Niềm tin ấy hoàn toàn có cơ sở. Hiện minh tinh đang đang có thành tích “một chín một mười” với Dương Tử Quỳnh khi chiến thắng Quả Cầu Vàng, Critics Choice Awards và BAFTA. Chưa kể, Blanchett còn được vinh danh với Cúp Volpi cho Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim Venice 2022.

Liệu có bất ngờ ở phút cuối?

Ngoại trừ Dương Tử Quỳnh và Cate Blanchett, cơ hội chiến thắng dành cho 3 cái tên còn lại là rất ít. Sau những lùm xùm tại lễ trao giải năm ngoái, Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ khó thể đưa ra một kết quả gây tranh cãi trong năm nay, bởi điều đó chỉ càng làm cho danh tiếng Oscar thêm sụt giảm.

Tất nhiên, cả Ana de Armas, Michelle Williams lẫn Andrea Riseborough đều có những màn trình diễn ấn tượng, nhiều cảm xúc trên màn ảnh. Điều không may là họ đã gặp phải 2 đối thủ quá mạnh mà ai thắng cũng xứng đáng. Đến hiện tại, khán giả lẫn giới phê bình quốc tế vẫn đang chia làm 2 phe: Một bên ủng hộ Cate Blanchett, bên kia đặt cược vào ngôi sao gốc Á.

Dương Tử Quỳnh và Cate Blanchett đều thừa sức đánh bật 3 cái tên còn lại trong bảng đề cử.

Xét về yếu tố truyền thông, Dương Tử Quỳnh có vẫn nhiều cơ hội thắng hơn vì Everything Everywhere All at Once tạo được tiếng vang quá lớn suốt từ khi công chiếu đến lúc được đề cử.

Câu chuyện của minh tinh Malaysia cũng được cho là dễ tạo “viral” và truyền cảm hứng, nhất là khi bà đã kiên trì và bền bỉ, không ngừng cống hiến suốt sự nghiệp trải dài gần 40 năm. Việc Dương Tử Quỳnh tỏa sáng rực rỡ ở tuổi xế chiều cho thấy cánh cửa Hollywood không hề khép chặt với diễn viên lớn tuổi, các thành viên của Viện Hàn lâm cũng ngày càng xóa bỏ những định kiến phân biệt sắc tộc, màu da.

Nếu được gọi tên, Dương Tử Quỳnh sẽ ghi dấu lịch sử như là diễn viên châu Á đầu tiên thắng Nữ chính xuất sắc tại Oscar. Nhưng nếu thua cuộc, minh tinh cũng đã có thành tích khá vẻ vang. Bà lập kỷ lục là diễn viên châu Á đầu tiên thắng Nữ chính xuất sắc tại SAG, liên tục là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất năm. Thậm chí năm ngoái, tạp chí Time còn xếp Dương Tử Quỳnh vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới và vinh danh bà như là Biểu tượng của năm (Icon of the Year).

Quy trình bầu chọn Oscar 2023 kéo dài từ ngày 2/3 đến ngày 7/3. Kết quả chỉ được công bố vào lễ trao giải diễn ra sáng 13/3 (giờ Hà Nội) ở Los Angeles, Mỹ. Phải đến lúc đó, khán giả mới thực sự được biết nữ diễn viên nào sẽ được gọi tên.