Oscar 2022 - ồn ào và tranh cãi

Sức hút của giải thưởng lớn nhất hành tinh không còn nằm ở kết quả hay người chiến thắng. Tất cả những gì khán giả nhớ đến mùa giải năm nay là ồn ào và tranh cãi.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 kết thúc với chiến thắng bất ngờ của phim độc lập CODA trước “ngựa chiến” The Power of the Dog. Nữ đạo diễn New Zealand Jane Campion giành tượng vàng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhưng mất cơ hội lập cú “hat-trick” tại ba hạng mục lớn của Oscar là phim hay nhất, biên kịch và đạo diễn.

Song, dường như khán giả không còn quan tâm đến kết quả. CODA hay The Power of the Dog chiến thắng cũng không còn quan trọng. Sau khi lễ trao giải kết thúc, tất cả những gì mọi người bàn tán đều xoay quanh vụ Will Smith tát Chris Rock ngay trên sân khấu trao giải.

Các giải thưởng Oscar bị lãng quên vì cái tát của Will Smith

2022 là một năm đáng nhớ với Will Smith. Trước khi Viện hàn lâm Mỹ tổ chức Oscar, anh đã rinh về nhà gần như trọn bộ giải thưởng quan trọng như Quả cầu Vàng, SAG (giải Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ), BAFTA (giải Điện ảnh Viện hàn lâm Anh) và CCA (giải Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng Mỹ - Canada).

Cái tát của Will Smith dành cho Chris Rock trở thành tâm điểm gây ồn ào.

Vai diễn của tài tử trong King Richard tiếp tục giúp anh được xướng tên tại hạng mục Nam chính xuất sắc tại giải Oscar năm nay. Thành tích khẳng định vị thế Smith tại Hollywood, đồng thời đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Thế nhưng, một phút không giữ được bình tĩnh, Will Smith đã khiến tượng vàng Oscar bị lu mờ bởi ồn ào và tai tiếng.

Không khí vui vẻ của lễ trao giải xoay 180 độ khi Chris Rock cố gắng gây cười bằng cách đề cập đến đầu trọc của vợ Will Smith là nữ diễn viên Jada Pinkett Smith. Nghe vậy, tài tử King Richard liền xông lên sân khấu và tát MC kém duyên.

Hành động của Will Smith tạo ra những luồng ý kiến trái ngược. Người hâm mộ bày tỏ thái độ đồng cảm với ngôi sao. Trong khi đó, một số nguồn tin lại cho rằng tài tử có thể gặp phải vấn đề về pháp lý khi đánh đồng nghiệp tại một chương trình truyền hình trực tiếp.

Trên mạng xã hội, các ý kiến cho rằng Will Smith có thể sẽ phải trả lại tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc vì Viện hàn lâm có những quy định rất nghiêm ngặt về quy tắc ứng xử. Bàn về cái tát của Will Smith cho Chris Rock, họ có thông báo qua Twitter nhưng không hề nói rõ đích danh tài tử sinh năm 1968.

Ít lâu sau khi lễ trao giải kết thúc, Viện hàn lâm chỉ cập nhật một cách chung chung như sau: “Viện hàn lâm không tha thứ bạo lực dưới mọi hình thức. Tối nay, chúng tôi hân hoan chúc mừng những người chiến thắng giải Oscar lần thứ 94, họ xứng đáng khoảnh khắc công nhận này từ đồng nghiệp và người yêu điện ảnh toàn cầu”.

Khi lên sân khấu nhận tượng vàng, Will Smith đã gửi lời xin lỗi đến Viện hàn lâm và các đồng nghiệp cùng được đề cử trước sóng truyền hình. Theo nguồn tin của Deadline, bản thân Chris Rock cũng tìm cách liên lạc và xin lỗi gia đình Will Smith ngay sau khi sự việc xảy ra.

Will Smith xúc động và xin lỗi khi nhận tượng vàng cho vai diễn trong King Richard.

Song, cái tát không chỉ gây thương tổn đến Chris Rock mà ít nhiều còn ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp lâu nay của tài tử.

Kết quả không còn sức hút

Năm nay, người yêu điện ảnh đã ngao ngán một thời gian dài trước những bê bối của Quả cầu Vàng. Hàng loạt thông tin gây chấn động liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc, giới tính và tham nhũng của Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood khiến giải thưởng lâu đời có nguy cơ bị xóa sổ.

Kết quả là, mùa giải Quả cầu Vàng năm nay diễn ra ảm đạm, không kèn không trống. Khán giả cũng chẳng còn quan tâm ai là người chiến thắng.

Thậm chí, ngôi sao lớn như Tom Cruise quyết định trả lại cho ban tổ chức ba tượng vàng anh từng nhận trong quá khứ. Đó là giải thưởng anh thắng nhờ các vai diễn trong phim Born on the Fourth of July (1989), Jerry Maguire (1996) và Magnolia (1999).

Hành động của tài tử sinh năm 1962 chẳng khác cái tát mà Will Smith tung ra trước mặt Chris Rock, nhưng đối tượng lại chính là Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood.

Dường như Oscar năm nay cũng không tránh khỏi vết xe đổ của Quả cầu Vàng. Trước khi lễ trao giải chính thức diễn ra, ban tổ chức bị chỉ trích khi Rachel Zegler – nữ chính phim West Side Story - không được mời đến dự Oscar. Để chữa cháy, Viện hàn lâm đã liên lạc với cô để gửi lời mời tham dự với tư cách người trao giải.

Thực tế, giải thưởng danh giá nhất hành tinh thường đi kèm tranh cãi. Theo Variety, Viện hàn lâm không ít lần vấp phải phản hồi tiêu cực từ giới phê bình lẫn người hâm mộ. Song, tất cả gần như xuất phát từ việc kết quả Oscar hàng năm không thuyết phục số đông, còn nhiều điều cần luận bàn.

Bê bối giảm đi danh tiếng của Oscar, đồng thời khiến kết quả không còn được quan tâm nhiều.

Năm nay, giới yêu điện ảnh tiếp tục chứng kiến một mùa giải Oscar nhiều tranh cãi, nhưng nguồn cơn lại không đến từ kết quả cuối cùng. Vụ Will Smith gần như làm lu mờ việc phim độc lập CODA đoạt giải lớn nhất, hay Troy Kotsur trở thành nam diễn viên khiếm thính đầu tiên thắng Oscar.

Điều đáng chú ý, đây là lần đầu tiên lễ trao giải Oscar có MC kể từ khi Jimmy Kimmel dẫn chương trình lần cuối tại mùa Oscar 2018. Một số ý kiến cho rằng nếu ban tổ chức không mời Chris Rock hoặc chẳng mời ai cả, sự cố đáng tiếc có lẽ đã không xảy ra.

Trong quá khứ, Chris Rock từng gây ác cảm với vợ Will Smith khi châm chọc cô tại Oscar 2016. Anh tỏ thái độ khi Jada Pinkett Smith không có mặt ở lễ trao giải, cho rằng cô tẩy chay Oscar giống anh “tẩy chay quần lót của Rihanna”.

Cái tát của Will Smith có lẽ là kết quả dồn nén từ lâu. Nhưng dù nguyên nhân thực sự do đâu, Will Smith và Chris Rock tiếp tục ghi tên vào danh sách loạt bê bối tại lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

Nhận xét khách quan, vụ này còn chấn động hơn việc đọc nhầm giải thưởng tại Oscar 2017 hay Adrien Brody ôm hôn Halle Berry tại Oscar 2003.