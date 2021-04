Orlando Bloom và cái bóng quá lớn từ ‘Chúa nhẫn’, ‘Cướp biển Caribe’

Từ sau thành công của “The Lord of the Rings” và “Pirates of the Caribbean”, Orlando Bloom hiếm có vai diễn nào thực sự đột phá.

Theo Looper, trong The Lord of the Rings, Orlando Bloom khiến khán giả say mê qua vai diễn Legolas - hoàng tử Vương quốc Đất Rừng. Chính anh cũng không ngờ vai diễn là bệ phóng giúp mình trở thành một trong những ngôi sao lớn tại Hollywood.

Ngay sau đó, Bloom lập tức xuất hiện trong Pirates of the Caribbean. Sau khi bộ ba phim cướp biển gặt hái doanh thu khổng lồ, tài tử trở thành ngôi sao toàn cầu.

Tuy nhiên, cũng kể từ đó, Orlando Bloom không còn là “bảo chứng phòng vé”. Những tác phẩm trên màn ảnh rộng của nam diễn viên ngày càng gây ít tiếng vang hơn.

"Tôi kiệt sức"

Đầu những năm 2000, tên tuổi Orlando Bloom xuất hiện khắp mặt báo. Nhờ hai thương hiệu điện ảnh bom tấn, anh nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao trẻ đáng chú ý ở Hollywood.

Tuy thành công với các vai diễn Legolas và Will Turner, nhưng nam diễn viên luôn cảm thấy kiệt sức, áp lực. "Tôi phát ngán khi trông thấy bản thân. Đã có lúc tôi cảm thấy mình cháy hết mình và không còn muốn tiếp tục”, anh có lần phát biểu với tạp chi The Hollywood Reporter.

Ngoài ra, Orlando Bloom cho biết nếu được chọn, anh không bao giờ muốn bản thân nổi tiếng nhanh chóng đến thế, bởi điều đó là con dao hai lưỡi. Việc đảm nhận hai vai diễn lớn liên tiếp là điều tuyệt vời trong sự nghiệp, nhưng khiến anh bị ảnh hưởng sức khỏe tinh thần và cảm thấy nên tạm lùi lại vì kiệt sức.

Orlando Bloom cảm thấy kiệt sức vì thành công quá nhanh.

Thoạt nhìn, cốt truyện của Chúa nhẫn và Cướp biển vùng Caribbean không liên quan. Tuy nhiên, cả hai vai diễn của Bloom đều là thuộc tuýp người hùng cổ điển. Anh gặp khó khăn khi muốn chuyển sang các thể loại phim khác.

Nếu một số diễn viên hài lòng với việc đóng khung bản thân xuyên suốt sự nghiệp, thì Bloom lại cố gắng thoát ra khỏi điều đó. Tuy nhiên, những bộ phim sau này của anh đều không thể sánh được với thành công buổi đầu sự nghiệp.

Hai thương hiệu bom tấn rốt cuộc không trở thành đòn bẩy giúp Orlando Bloom đạt thành tựu rực rỡ trong chặng tiếp theo của sự nghiệp, mà vô tình lại trở thành gánh nặng. Suốt ngần ấy năm, anh vẫn chỉ được công chúng nhớ tới nhiều nhất qua hai vai diễn kể trên.

Nhiều tác phẩm sau đó của nam diễn viên, như hai bộ phim lãng mạn Elizabethtown (đóng cùng Kirsten Dunst) và Love and Other Disasters, phim kinh dị The Good Doctor, phim chuyển thể The Three Musketeers, đều không được giới phê bình đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Orlando Bloom còn muốn trở về với kịch nghệ. Khi còn nhỏ, anh mơ ước trở thành diễn viên trên sân khấu, và từng được đào tạo chuyên nghiệp tại Trường Âm nhạc và Kịch nghệ Guildhall.

"Tôi thực sự muốn làm việc trong rạp hát." Bloom có lần nói với Entertainment Wise. Trên thực tế, Orlando Bloom từng trở lại sân khấu hồi năm 2011 với vai diễn trong vở Romeo and Juliet. Tuy không thường xuyên theo đuổi loại hình nghệ thuật này, nhưng niềm đam mê với kịch nghệ chưa bao giờ tắt trong anh.

"Tôi chưa từng muốn nổi tiếng"

Khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, Orlando Bloom đạt được những thành công mà hầu hết diễn viên trẻ đều ao ước.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, Bloom nói rằng anh thấy rất hạnh phúc trước khi quay Chúa Nhẫn. Bởi đó là lúc anh chưa bị chú ý bởi danh tiếng hay tai tiếng, lúc nào cũng tràn đầy hy vọng.

Tài tử người Anh không thoải mái với sự nổi tiếng.

Tại cuộc phỏng vấn với The Big Issue, anh tái khẳng định: "Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi muốn trở lại ba tháng làm việc và sống tại New Zealand, trước khi Chúa Nhẫn ghi hình".

Ngoài ra, Orlando Bloom là người nhạy cảm trước những lời chỉ trích. Sau thành công sớm, Bloom bị báo chí săn lùng, để ý, nhất là trong các mối quan hệ tình cảm.

Anh cảm thấy đặc biệt khó chịu khi mối quan hệ với vợ cũ Miranda Kerr bị soi mói, phân tích quá mức trên mặt báo. “Năm 20 tuổi, tôi không có mạng xã hội, nhưng sống hạnh phúc. Tôi rất nhạy cảm. Nhiều chuyện hiện tại đôi lúc khiến tôi thấy bị tổn thương”, anh nói với The Big Issue.

Tập trung làm chồng, làm cha

Đời sống riêng tư, công việc thiện nguyện cũng là những lý do khiến Orlando Bloom ít đóng phim hơn.

Năm 2009, Bloom được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí của UNICEF. Trước khi nhậm chức, nam diễn viên tuyên bố anh muốn trở thành thành viên tích cực của tổ chức. Những năm qua, anh giữ lời khi tham gia nhiều chiến dịch nhân đạo vì trẻ em.

“Mọi trẻ em đều xứng đáng được trao cơ hội, đối xử công bằng và có tương lai tươi sáng”, anh phát biểu.

Orlando Bloom bận rộn với việc làm cha.

Ngoài ra, Bloom cũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ngôi sao sinh năm 1977 lúc này bận rộn làm chồng, làm cha.

Năm 2011, Miranda Kerr sinh bé Flynn cho nam diễn viên. Bộ đôi chia tay hai năm sau đó. Đến năm 2016, Bloom hẹn hò với Katy Perry. Sau nhiều lần hợp tan, họ quyết định đính hôn vào năm 2019.

Đầu năm 2020, Katy Perry tiết lộ cô đang mang thai thông qua MV Never Wore White. Ca sĩ nổi tiếng đã sinh bé gái Daisy Bloom hồi tháng 8/2020. Hiện tại, anh bận rộn chăm sóc mẹ con Katy Perry, nhất là trong thời dịch. Mới đây, giọng ca Last Friday Night còn tham gia ghi hình chương trình American Idol. Đây là lúc nam diễn viên cần chứng minh vai trò người chồng, người cha của bản thân.

Thử sức với những vai diễn gai góc

Những bộ phim mới nhất của Orlando Bloom được phát hành giữa thời dịch đều không gây được mấy tiếng vang.

Tháng 7/2020, The Outpost ra mắt dưới hình thức VOD và với số lượng rạp hạn chế tại Bắc Mỹ. Trước đó, bộ phim có buổi công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Thessaloniki từ tháng 11/2019.

The Outpost kể câu chuyện một nhóm lính Mỹ chiến đấu với phiến quân Taliban ở Afghanistan. Do không được trình chiếu rộng rãi, bộ phim nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Vài tuần sau, Retaliation của Orlando Bloom cũng chính thức trình làng. Trong phim, Bloom vào vai một công nhân phá dỡ đang vật lộn với nỗi đau bị một linh mục lạm dụng khi còn nhỏ. Giới phê bình ủng hộ tác phẩm, nhưng đại dịch đã khiến Retaliation không được số đông quan tâm hay biết tới.

Orlando Bloom đang nỗ lực với những vai diễn gai góc.

Sắp tới, hôn phu Katy Perry sẽ tham gia hai dự án mới. Nam diễn viên đang lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình The Prince với vai Hoàng tử Harry. Khi nhận lời mời tham gia bộ phim hài về Hoàng gia Anh, anh có nhiều do dự. Song, chính Katy Perry đã thuyết phục nam diễn viên nhận lời.

“Lúc đầu, tôi khá mông lung. Nhưng khi Katy nhận xét kịch bản rất thú vị, tôi đã bị thuyết phục. Trên thực tế, tôi luôn là chàng trai người Anh tự hào về nguồn gốc của mình”, Bloom chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter.

Ngoài ra, Orlando Bloom cũng đang trong quá trình thực hiện bộ phim khoa học viễn tưởng mang tên Needle in a Timestack. Tác phẩm mang chủ đề du hành thời gian, xoay quanh một người đàn ông gặp đổ vỡ trong hôn nhân. Hiện tại, Needle in a Timestack chưa có lịch ra mắt cụ thể.