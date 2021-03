Orlando Bloom bị trêu chọc sau chia sẻ về đời tư

Ngôi sao người Anh thừa nhận anh trở thành trò đùa của cả gia đình khi chia sẻ về cuộc sống, thói quen hàng ngày.

Ngày 24/3, theo Daily Mail, Orlando Bloom tiết lộ anh trở thành tâm điểm trêu chọc của các thành viên trong gia đình khi chia sẻ về lối sống, thói quen hàng ngày.

Cụ thể, trong bài phỏng vấn trên The Guardian hôm 23/3, diễn viên Lord of the Rings đã trả lời loạt câu hỏi nhanh về chủ đề từ thời thơ ấu đến cuộc sống cá nhân của anh.

Orlando Bloom thừa nhận anh trở thành tâm điểm trêu chọc của gia đình khi chia sẻ về thói quen hàng ngày.

Trong đó, Orlando Bloom cho biết anh bắt đầu một buổi sáng bằng việc ngắm nhìn con gái Daisy. Sau đó, anh tụng kinh Phật khoảng 20 phút và ăn sáng.

Bữa sáng của anh bao gồm cháo, sữa, hạt phỉ, quế, bột vani thuần chay. Bloom thường trộn bột collagen, bột xanh, dầu octane để bổ sung cho não.

Sau khi bài phỏng vấn được lan truyền, người thân, bạn bè liên tục nhắn tin, bình luận trêu chọc Bloom.

"Tôi nhanh chóng trở thành tâm điểm trêu đùa của các thành viên trong gia đình và nhóm bạn. Họ hỏi tôi công thức nấu cháo. Nhân đây, tôi cũng xin tiết lộ việc bỏ vani vào cháo sẽ khiến món ăn lên một đẳng cấp khác", anh chia sẻ.

Ngôi sao người Anh cho biết anh tự nấu bữa trưa bằng thực đơn đặc biệt hoặc có nhiều đầu bếp chuẩn bị sẵn. Tài tử cũng chia sẻ anh hạn chế sử dụng điện thoại hay mạng xã hội vì không muốn mất thời gian vào các loại thiết bị điện tử.

Trên tờ Time, Bloom kể chi tiết hơn về cuộc sống thường ngày của anh từ khi vợ sinh em bé. Cả gia đình tài tử đang ở trong ngôi biệt thự 14,2 triệu USD tọa lạc tại bang California, Mỹ.

"Tôi hôn Daisy để tăng sự kết nối sợi dây tình cảm giữa hai bố con. Tôi nhìn chăm chú vào con bé, và hát vài câu hát kiểu như 'Bố yêu con lắm, Daisy à'".

Vợ chồng tài tử Orlando Bloom đưa con gái đi biển. Ảnh: Mega.

Katy Perry nhanh chóng trở lại công việc sau khi sinh con. Giọng ca Firework cũng thay đổi nhiều về quan niệm sống từ khi lên chức mẹ. Katy Perry cho hay cô quyết tâm từ bỏ chứng nghiện mua sắm để tránh lãng phí và bảo vệ môi trường.

Theo Entertainment Tonight, cặp vợ chồng đều dành hết thời gian để nuôi dạy Daisy.

Chia sẻ thêm về con gái đầu lòng, Katy Perry nói: “Daisy đã thay đổi cuộc đời tôi và tiếp tục mang đến những điều mới mẻ trong hành trình làm mẹ".