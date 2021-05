Oprah Winfrey sẽ tham gia buổi giới thiệu sách mới

Triển lãm sách Mỹ được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà BookExpo để lại. Đại diện của giới xuất bản, thư viện và người nổi tiếng sẽ tham dự chương trình.

Tạp chí Publishers Weekly sẽ tổ chức hội chợ thương mại cho ngành sách trong tháng 5 với tên gọi triển lãm sách Mỹ. Đây được xem là chương trình thay thế BookExpo, sự kiện thường niên thu hút hàng nghìn người bán sách, thủ thư và các chuyên gia xuất bản, đã ngừng tổ chức vào năm 2020.

Hình ảnh tại BookExpo vào năm 2011. Ảnh: Charles Sykes / Associated Press.

Triển lãm sách Mỹ sẽ được tổ chức từ ngày 25 đến 27/5, hướng tới các thủ thư, người bán sách độc lập và người mua sách. Chương trình được tổ chức nhằm giúp các nhà xuất bản đẩy mạnh quảng bá sách mới vào mùa thu. Ở thị trường Mỹ, mùa thu là thời điểm nhiều cuốn sách lớn nhất trong năm được phát hành.

Một trong những nội dung chính của triển lãm sách Mỹ là chương trình “Lựa chọn của ban biên tập”, trong đó các biên tập viên sẽ thảo luận về một số đầu sách được mong đợi nhất trong năm.

Bên cạnh đó, triển lãm có 140 gian hàng với các phòng trưng bày, giới thiệu vài chương sách đọc trước, buổi trò chuyện riêng với tác giả qua video và tin nhắn... Một số hội thảo được tổ chức với nội dung bàn về tương lai của các thư viện và của các nhà xuất bản.

Oprah Winfrey sẽ thảo luận về một cuốn sách mới tại chương trình. Ảnh: Oprah.

Một số diễn giả nổi tiếng sẽ tham gia chương trình. Dự kiến, “Bà hoàng truyền thông” Oprah Winfrey thảo luận về cuốn sách What Happened to You?. Diễn viên Keanu Reeves, đồng tác giả cuốn tiểu thuyết đồ họa BRZRKR, sẽ tham gia cùng các tác giả và họa sĩ minh họa. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và các tác giả Anthony Doerr, Ijeoma Oluo cũng sẽ xuất hiện tại triễn lãm.

Jim Milliot, Tổng biên tập của Publishers Weekly, nói về thông điệp muốn gửi tới công chúng: “Những cuốn sách xuất hiện tại triển lãm thực sự là tác phẩm mà bạn nên biết”.

BookExpo là triển lãm thương mại xuất bản lớn nhất ở Mỹ. Vào năm 2019, lần cuối cùng nó được tổ chức tại Trung tâm Javits, chương trình đã thu hút hơn 8.000 người trong lĩnh vực công nghiệp xuất bản tham dự và khoảng 20.000 người đến các sự kiện mở cửa cho công chúng.

Nhà tổ chức Reed Exhibitions, đã thực hiện một phiên bản kỹ thuật số vào tháng 5/2020. Tháng 12/2020, họ cho biết sẽ đóng cửa chương trình.